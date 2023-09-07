Жінкам, які стануть на військовий облік, обмежать виїзд за кордон - нардеп

В Україні з 1 жовтня заборонять виїзд за кордон жінкам, які стануть на військовий облік, заявив представник президента в Раді Федір Веніславський.

https://glavred.net/ukraine/zhenshchinam-kotorye-stanut-na-voinskiy-uchet-ogranichat-vyezd-za-granicu-nardep-10498849.html Посилання скопійоване

Військовий облік для окремих категорій жінок запрацює з 1 жовтня 2023 року / колаж Главред, фото УНІАН

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Таку інформацію в інтерв'ю порталу "РБК-Україна" озвучив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.

Він нагадав, що минулого року парламент вніс зміни до статті 1 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Правками цими передбачено, що на обов'язковий військовий облік повинні бути поставлені жінки, у яких є медична або фармацевтична освіта.

Як каже нардеп, в рамках цього Закону Кабінет міністрів вже видав постанову про порядок військового обліку. А Міністерство оборони вже видало наказ Про військовий облік жінок. Згідно з цим наказом передбачено, що з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні обов'язково стати на облік.

відео дня

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони отримують статус військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон в тому порядку, який встановлений для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, що дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть виїхати. Якщо ні ‒ тоді вони так само, як і чоловіки, будуть обмежені в праві виїзду", - зазначив Веніславський.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.

Стало відомо, які хвороби звільняють від призову у воєнний час. Варто звернути увагу на те, що в Україні звільняються від мобілізації та військової служби особи, у яких є медичне підтвердження серйозних патологічних захворювань.

Кого не можуть призвати на службу під час мобілізації та як оформляють бронь. Призвати можуть, в тому числі, і обмежено придатних – однак, як стверджують в ЗСУ, вони будуть проходити службу не на фронті, а в частинах забезпечення.

Більше новин про війну:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.