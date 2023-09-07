Жінкам, які стануть на військовий облік, обмежать виїзд за кордон - нардеп

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Таку інформацію в інтерв'ю порталу "РБК-Україна" озвучив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.
Він нагадав, що минулого року парламент вніс зміни до статті 1 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Правками цими передбачено, що на обов'язковий військовий облік повинні бути поставлені жінки, у яких є медична або фармацевтична освіта.
Як каже нардеп, в рамках цього Закону Кабінет міністрів вже видав постанову про порядок військового обліку. А Міністерство оборони вже видало наказ Про військовий облік жінок. Згідно з цим наказом передбачено, що з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні обов'язково стати на облік.
"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони отримують статус військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон в тому порядку, який встановлений для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, що дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть виїхати. Якщо ні ‒ тоді вони так само, як і чоловіки, будуть обмежені в праві виїзду", - зазначив Веніславський.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.
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