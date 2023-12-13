Чи можуть їхати з України чоловіки з бронью від мобілізації: прикордонники пояснили

Чоловіки, які отримали бронь від мобілізації від своїх роботодавців, можуть виїжджати з України під час воєнного стану, якщо їм оформили відрядження за кордон. Роз'яснення опубліковано на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.
Потім, на пункті пропуску потрібно пред'явити всі відповідні документи. У відомстві нагадали, що цей момент регулюється постановою Кабміну від 03.03.2022 № 194 "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану".
Для підтвердження підстав перетину держкордону на виїзд (крім документів, зазначених у статті 2 закону "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України") людина повинна подати також:
- витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів від 03.03.2022 № 194);
- документи про відрядження за кордон.
Мобілізація в Україні та виїзд за кордон
Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.
Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".
Зазначимо, у Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків.
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