Чи можуть їхати з України чоловіки з бронью від мобілізації: прикордонники пояснили

Чоловіки, які отримали бронь від мобілізації від свого роботодавця, можуть виїжджати з України у воєнний стан, якщо їм оформили відрядження за кордон.

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У ДПСУ нагадали, що виїзд чоловіків регулюється постановою Кабміну / колаж Главред, фото УНІАН і facebook.com/pg/DPSUkraine

Чоловіки, які отримали бронь від мобілізації від своїх роботодавців, можуть виїжджати з України під час воєнного стану, якщо їм оформили відрядження за кордон. Роз'яснення опубліковано на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

Потім, на пункті пропуску потрібно пред'явити всі відповідні документи. У відомстві нагадали, що цей момент регулюється постановою Кабміну від 03.03.2022 № 194 "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану".

Для підтвердження підстав перетину держкордону на виїзд (крім документів, зазначених у статті 2 закону "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України") людина повинна подати також:

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витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів від 03.03.2022 № 194);

документи про відрядження за кордон.

Мобілізація в Україні та виїзд за кордон

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".

Зазначимо, у Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків.

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