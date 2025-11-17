На ключовому напрямку окупанти змінюють напрямок атак: DeepState розкрили деталі

Окупанти закріплюють свої позиції та намагаються скористатися поганою погодою для просування в населений пункт.

Ворог концентрує сили в районах навколо Лимана та Ямполя / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Ворог продовжує тиснути на Лиман та схід від Ямполя

Ситуацію вдалося частково стабілізувати та блокувати проходи

Росіяни зміщують активність на південь між Лиманом і Ямполем

Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на Лиман Донецької області по всій сірій зоні, проте ситуацію вдалося відносно стабілізувати. Про це повідомляє проєкт DeepState.

За даними аналітиків, вдалося запобігти швидкому проникненню російських загарбників у Лиман, хоча чисельна перевага ворога та постійний тиск залишають загрозу для оборони міста.

Зміна напрямку атак ворога

"Також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану. Було здійснено фіксацію та ліквідацію кількох груп в районі цих населених пунктів, а особливо Діброви. Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ (Сил оборони України, – ред.), – йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначають також загрозливу ситуацію на схід від Ямполя, де окупанти облаштовують свої позиції в посадках та намагаються проникнути в селище, використовуючи погіршення погодних умов.

"В мережі скоро, мабуть, можна буде спостерігати чергову "перемогу" від (російських окупантів - ред) в Ямполі із заявами про "взяття" селища", – додають експерти.

Лиман / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка ситуації

Як писав Главред, на Лиманському напрямку спостерігається активізація бойових дій, що свідчить про намір російських сил повторно захопити стратегічно важливе місто. Максим Білоусов, начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в ефірі Громадського радіо, підкреслив, що Лиман уже був тимчасово окупований у 2022 році, після чого українські війська його звільнили.

"Ворог намагається повторити сценарій минулого, зосереджуючи значні сили на напрямку, де раніше успішно діяли Сили оборони України", – зазначає експерт. За його словами, нинішня концентрація ворога вимагає пильного контролю та ефективного реагування українських військ, щоб не допустити повторної окупації.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська на Гуляйпільському напрямку ускладнили ситуацію для Сил оборони України, однак українські підрозділи знають про наміри супротивника і працюють над тим, щоб їх зірвати. Про це повідомив військовий експерт і боєць Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, зараз українські сили активно намагаються порушити логістичні маршрути армії РФ на Запорізькому напрямку.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що ситуація на Гуляйпільському напрямку останнім часом погіршилась, бо окупаційні війська країни-агресорки Росії скористалися поганою погодою і проникли між українськими позиціями у три населені пункти.

Нагадаємо, що українські військові успішно відбили спробу російської армії прорватися до села Новопавлівка на Донеччині. Про це у Фейсбуці повідомила 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

