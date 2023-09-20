В Україні можуть посилити мобілізацію: у Раді назвали умови та терміни

Якщо росіяни мобілізують 700 тисяч осіб, то Україні потрібно зрозуміти, як на це реагувати.

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Якщо в РФ мобілізуватимуть більше людей, то Україні потрібно буде на це реагувати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

У Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

За його словами, якщо в РФ мобілізуватимуть більше людей, то Україні потрібно буде на це реагувати, передає ТСН.

"Якщо нам буде потрібно більше людей, то будемо набирати більше. Якщо ми побачимо, що росіяни мобілізують 700 тисяч, то нам потрібно зрозуміти те, як ми будемо на це реагувати. Не виключено, що потрібно буде збільшувати", - сказав парламентарій.

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Костенко не виключає, що країна-агресор може активізувати свою мобілізацію вже незабаром.

"Різні органи, розвідка говорили, що це може статися восени", – зазначив він.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що мобілізація в Україні "йтиме рівно так, як йде".

"Війна якості проти кількості. Мобресурс Російської Федерації великий. Він офіційно обчислюється в межах 1,5 мільйона осіб. Путін б'ється за владу на смерть, скільки буде потрібно кинути в топку цієї війни росіян — стільки він і кине. Один з їхніх депутатів нещодавно цікаво висловився щодо них самих. Він сказав: "Сильна якість росіян в тому, що вони вміють масово вмирати". Це правда. Вибору у нас немає. Не треба боятися цих страшних цифр - їх треба розуміти, з ними треба працювати", - сказав Черник.

Експерт додав: "Якщо ми капітулюємо, то нам влаштують наступний геноцид. Такого, якого ще не було в світі. Треба міркувати, скільки боєкомплекту, мотивації та майстерності нам потрібно на полі бою, щоб перемолоти ворога. Впораємося? Впораємося. На превеликий жаль, все затягнеться в часі. Ось і все".

Мобілізація в Україні

27 липня також стало відомо, що Верховна Рада підтримала законопроекти президента Володимира Зеленського №9533 і №9532 про продовження воєнного стану та термінів загальної військової мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 15 листопада.

Згідно чинного законодавства, призиваються на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Главред писав, які хвороби дають звільнення від мобілізації.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати лише "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

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