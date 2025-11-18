"Хочуть створити великі "клешні"": експерт пояснив загрозу для двох міст

Росія кидає великі групи піхоти в лобові штурми, намагаючись закріпитися попри високі втрати.

Окупанти активізують штурми біля Гуляйполя / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Росія тисне під Гуляйполем, застосовуючи 2 тис. снарядів на добу

Україна утримує оборону: навколо Запоріжжя три лінії укріплень

РФ перекинула 120 тис. бійців і сотні одиниць техніки

Окупаційні війська фіксують просування у напрямку Гуляйполя, однак прогнози деяких західних медіа про можливу втрату Запоріжжя є надто песимістичними. Про це в етері 24 Каналу заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, Росія зосередила значні сили на окремих ділянках фронту, зокрема біля Гуляйполя – "120 тисяч та сотні одиниць техніки".

Жмайло наголосив, що РФ має значну підтримку з боку Китаю, КНДР та Ірану, тоді як Україна розраховує на обмежені обсяги західної допомоги та очікує на виконання нових багаторічних контрактів.

Артилерійський тиск

Експерт зауважив, що РФ щороку виробляє близько "3 мільйони снарядів", тоді як США та Європа можуть надати Україні трохи більше ніж один мільйон.

Попри складності, ситуація навколо Запоріжжя контрольована. Жмайло пояснив, що довкола міста існують ще три лінії оборони. Водночас він визнав, що прорив зі сходу ускладнює роботу оборонців і створює ризики для укріпрайону біля Гуляйполя.

"Є велика проблема можливості оточення укріпрайону біля Гуляйполя… взявши (Покровське - ред.), росіяни хочуть створити великі "клешні", щоб обходити наш важливий вузол оборони", – зазначив він.

Маневр оборони та умови на місцевості

За словами Жмайла, ворог переорієнтувався з Новопавлівського напрямку після того, як Сили оборони втримали Олександропіль, і продовжує шукати слабкі місця. Туман допомагає штурмовим групам РФ підбиратися ближче, однак "більша частина з них гине", а ті, хто виживає, намагаються закріпитися.

На цьому напрямку окупанти застосовують "безпрецедентну кількість артилерії, 2 тисячі снарядів за добу, не рахуючи КАБи, які зрівняли наші позиції з землею". Саме через це українські захисники змушені були відвести особовий склад, щоб уникнути надмірних втрат.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Попри інтенсивні атаки, загроза захоплення Запоріжжя наразі є віддаленою.

"Ситуація дуже важка, але до взяття Запоріжжя чи просування до нього ще дуже далеко… росіяни вже не раз після оперативно-тактичних успіхів вичерпувались", – наголосив Жмайло.

Підсумовуючи, він зазначив, що РФ активно кидає в бій велику кількість мобілізованих, однак мова про фізичне захоплення Запоріжжя не йде. Ризики стосуються передусім можливих ударів КАБами по місту.

Наступ РФ на Запоріжжя – думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду зазначив, що російські війська намагаються створити плацдарм у районі між Покровським і Гуляйполем. За його оцінкою, це має розширити можливості для подальшого тиску на напрямок Запоріжжя.

Експерт пояснює, що такий плацдарм необхідний росіянам для розміщення значного угруповання, здатного забезпечити роботу "кількох загальновійськових армій", що може посилити їхню наступальну активність у регіоні.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як писав Главред, 10 листопада аналітична група DeepState 10 листопада повідомила про погіршення ситуації в Запорізькій області.

Крім того, армія країни-агресора РФ продовжують просуватися до Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є одним з основних українських шляхів постачання міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 листопада.

Нагадаємо, що 14 листопада в ISW заявили, що ситуація на Гуляйпільському напрямку останнім часом погіршилася, бо окупаційні війська країни-агресора Росії скористалися поганою погодою і проникли між українськими позиціями у три населені пункти. Аналітики стверджують, що російські війська, імовірно, спробують ізолювати та оточити Гуляйполе з північного сходу відповідно до нового плану кампанії, метою якої є ослаблення оборони України.

Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

