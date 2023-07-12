Розширив список професій, але скоротив терміни: КМУ змінив правила бронювання

В Україні рішенням Кабміну розширено список професій для бронювання військовозобов'язаних.

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В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних / УНІАН

В Україні змінено порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 11 липня.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, рішенням уряду встановлено граничні терміни розгляду звернень щодо бронювання військовозобов'язаних.

"Звернення підприємств, установ і організацій має бути розглянуто в термін до 10 робочих днів з моменту отримання", – підкреслила міністр економіки Юлія Свириденко.

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При цьому розширено список професій для бронювання. Зокрема, забронювати своїх співробітників зможуть підприємства ветеринарної медицини та пробірного контролю. Вони будуть визнані критично важливими за умови відповідності двом і більше критеріям.

Крім того, в самі критерії також внесли зміни. Тепер будуть враховуватися суми ЄСВ, а не тільки факт їх сплати.

Рішенням уряду нові правила бронювання передбачають застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які можуть бути заброньовані і працюють в органах державної або місцевої влади.

Раніше стало відомо про те, хто зможе отримати бронь від мобілізації з 1 липня.

Було збільшено кількість критеріїв по площі обробних угідь працівників підприємств, на яких можна оформити бронь.

Як відомо, Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів. У травні Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 3 місяці.

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