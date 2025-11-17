"Заклали вибухівку": в Росії заявили про замах на Сергія Шойгу, що відомо

Правоохоронці затримали раніше судимих громадян та іноземця, причетних до планування замаху.

ФСБ оприлюднила деталі обшуків і докази / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, вікіпедія

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про запобігання теракту проти секретаря Ради Безпеки та колишнього міністра оборони країни-окупанта Сергія Шойгу. Як повідомляють пропагандиські ЗМІ, інцидент мав відбутися на Троєкурівському кладовищі під час відвідування ним могил родичів.

Фігуранти та версія ФСБ

За версією ФСБ, до підготовки замаху були залучені українські спецслужби, нелегальний мігрант з Центральної Азії, двоє раніше судимих росіян з наркотичною залежністю та розшукуваний у Росії Джалоліддін Шамсов, який нібито наразі перебуває у Києві.

Під час обшуків у фігурантів вилучили засоби зв’язку з перепискою зі співробітником українських спецслужб та пристрій відеоспостереження, замаскований під декоративну вазу з квітами. Як повідомляють у ФСБ, вазу встановили на могилі невідомого чоловіка, "щоб пізніше закласти туди вибухівку".

Також служба безпеки країни-окупанта оприлюднила кадри затримання трьох співучасників підготовки теракту.

Кадри затримання / Главред, фото: скріншот

Експертна оцінка ситуації в Росії

За оцінкою експерта Георгія Туки, ймовірність заколоту в Росії існує лише теоретично. "На практиці такий сценарій малоймовірний", — зазначає він. Експерт пояснює, що протягом останніх років, особливо за останні два роки, Путін та його оточення системно ліквідували будь-яку внутрішню опозицію. Внаслідок цього в сучасній Росії фактично не залишилося сил, здатних організувати ефективний опір режиму.

Можливість перевороту в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Крім того, шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Аслунд вважає, що завершення війни в Україні могло б відбутися через переворот у Росії, який призведе до зміни влади. За його словами, більшість воєн не закінчуються шляхом переговорів. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу "Еспресо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

