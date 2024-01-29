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Ще одній категорії чоловіків хочуть запропонувати платну відстрочку від армії

Яна Ставська
29 січня 2024, 03:30
Раніше така ініціатива поширювалася тільки на працівників великих компаній.
Ще одній категорії чоловіків хочуть запропонувати платну відстрочку від армії
Мобілізація 2024 триває / Колаж: Главред, фото: "Четверта студія", УНІАН

Народні депутати розглядають варіант "платного" бронювання від армії для ФОПів. Такий щомісячний "платіж" становитиме не менш як 40 тисяч гривень, підтвердив у коментарі Фокус голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Зокрема, йдеться про "ініціативу, що розширює можливості бронювання військовозобовʼязаних", але не тільки для працівників великих компаній, а й для ФОП - ставкою розміром від 6 до 50 тисяч гривень.

Однак невідомо, чи взагалі пройде слухання така ініціатива Комітету. За словами Наталухи, у воєнний час "ухвалюються непопулярні рішення", й "усім догодити неможливо".

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"Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити меншою за 40 тисяч гривень за бронь, то не потрібно було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо", - скаржиться депутат.

Як було раніше

Працівники ФОП мали право на бронь за умови виконання оборонного замовлення чи інших робіт для органів місцевої влади й військових адміністрацій. Діяльність треба було підтверджувати договорами й документами.

Мобілізація в Україні

Серед чоловіків є достатньо потенційних резервів для відповіді на потреби Генерального штабу з оборони України від російської агресії. Нардеп Єгор Чернєв підкреслив, що закон про мобілізацію стосується чоловіків у віці від 27 до 60 років, а не всіх громадян України.

Крім того, за словами депутата, в Україні введуть сертифікати для військовозобов'язаних громадян мобілізаційного віку, який зараз охоплює вік від 27 до 60 років. Чєрнєв зауважив, що ці сертифікати матимуть електронну форму.

Окремо наголошувалося, що у Верховній Раді України розглядають варіант впровадження платежу, який дасть змогу отримати відстрочку від мобілізації. В уряді можуть ухвалити рішення про фіксування додаткової оплати за кожного заброньованого співробітника в розмірі 20 000 на місяць без прив'язки до розміру його зарплати.

При цьому, бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть ще одній групі громадян, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників.

Попередній законопроект Кабміну, який дозволив би значно спростити призов військовозобовʼязаних, після гучного розголосу й критики з боку омбудсмена Дмитра Лубінця Комітет з нацбезпеки ВР повернув уряду.

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мобілізація ЗСУ Верховна Рада
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