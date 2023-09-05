Хто з українок з 1 жовтня зобов'язаний стати на військовий облік: пояснення юриста

В Україні з 1 жовтня 2023 року жінки, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність, повинні ставати на військовий облік.

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За словами Марини Бекало, поки мова йде тільки про взяття на військовий облік / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 жовтня нинішнього року жінки, які мають або медичну, або фармацевтичну спеціальність, зобов'язані реєструватися в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (вони ж у просторіччі ‒ військкомати). А ось Українки з іншими спеціальностями можуть ставати на облік за бажанням. Про це в коментарі порталу ТСН розповіла адвокат Марина Бекало.

За її словами, поки мова йде тільки про взяття на військовий облік, а не призов на службу.

Взяттю на військовий облік підлягають придатні за станом здоров'я жінки у віці від 18-60 років, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

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Всі інші придатні за станом здоров'я жінки зазначеного віку, спеціальність та/або професія яких споріднена військово-облікової спеціальності, підлягають взяттю на облік за їх бажанням, каже Бекало.

Як кажуть профільні чиновники, перелік таких професій затверджено наказом №313. Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року. Це - юристи, психологи, ветеринари, бухгалтери, програмісти, менеджери, працівники банківської системи, секретарі, фотографи.

"Якщо відкрити вказаний перелік, то жінки більшості професій підлягають взяттю на військовий облік, але за виключно за їх бажанням", – зазначила правозахисниця.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.

Стало відомо, які хвороби звільняють від призову у воєнний час. Варто звернути увагу на те, що в Україні звільняються від мобілізації та військової служби особи, у яких є медичне підтвердження серйозних патологічних захворювань.

Кого не можуть призвати на службу під час мобілізації та як оформляють бронь. Призвати можуть, в тому числі, і обмежено придатних – однак, як стверджують в ЗСУ, вони будуть проходити службу не на фронті, а в частинах забезпечення.

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