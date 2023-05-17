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Український пілот встановив рекорд Повітряних сил: льотчик здійснив 300 бойових вильотів

Андрій Ганчук
17 травня 2023, 09:08 оновлено 17 травня, 09:33
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Військовий льотчик-штурмовик Повітряних сил Ростислав Лазаренко не вважає свої досягнення приводом для гордості, кожен політ – серйозний ризик для життя.
Український пілот встановив рекорд Повітряних сил: льотчик здійснив 300 бойових вильотів
Кожен політ - колосальний ризик, багато вильотів важко згадувати, розповів Ростислав Лазаренко / Колаж: Главред, фото: Костянтин і Влада Ліберови, Вікіпедія

Військовий льотчик-штурмовик Повітряних сил ЗСУ, підполковник Ростислав Лазаренко здійснив свій 300-й бойовий виліт і зміг встановити унікальний рекорд серед інших українських льотчиків. Сам Лазаренко вважає, що досягнення – не привід для гордості, кожен політ супроводжується серйозним ризиком для життя.

Як повідомляє Армія.Інформ, підполковник Повітряних сил ЗСУ, військовий льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко 13 травня здійснив свій 300-й бойовий виліт.

Лазаренко встановив унікальне досягнення серед інших пілотів Повітряних сил і став ближче до рекорду легендарного військового льотчика часів Другої світової війни Івана Кожедуба, якому вдалося виконати 330 бойових вильотів.

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Сам Лазаренко, який став одним з перших, хто отримав Хрест бойових заслуг, а також нагороджений орденами Богдана Хмельницького трьох ступенів і За мужність III ступеня вважає, що його досягнення – не привід для гордості. Робота супроводжується серйозним ризиком для життя, тому льотчик відчуває інші емоції.

"Якщо хтось думає, що цим (300-м бойовим вильотом ) можна пишатися, то ви помиляєтеся. Емоції зовсім інші... Кожен раз відчуваєш страх, кожен раз перед зльотом ти думаєш, чи повернешся на цей раз, або, можливо, це останній політ", - заявив військовий льотчик.

За словами підполковника, багато з польотів, які вдалося виконати, важко згадувати, але пам'ять про них приходить у снах разом з побратимами, які загинули в боях.

"Ніколи не забуду, як Даня Мурашко встиг прокричати „Я відвернув", а вже за мить я побачив у дзеркало попадання ракети, ми летіли парою... Або коли по мені відкривали вогонь з буквально всього, коли знищував колони, і тільки після повернення розумів, що мій Су-25 побитий настільки, що ремонту не підлягає... Очевидно, що нормальна людина бігла б від усього цього, але не ти. Ти повинен бути тут, повинен вести за собою в бій, тому що там, на передку, тебе чекають наші воїни, які тримають лінію оборони до останнього подиху, і вони теж хочуть жити, вони теж втомилися від цієї війни, але вони стоять, і ми повинні, тому що за нашими спинами наші сім'ї, вся Україна і український народ", - підкреслив Ростислав Лазаренко.

Війна Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ проведуть контрнаступ для того, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. На думку гаранта, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації після того, як українські війська підійдуть до захопленого Криму.

Журналісти CNN у своєму матеріалі написали про те, що агресорка Росія знову вдалася до тактики масштабних ракетних ударів по Україні, щоб змусити Київ відкласти контрнаступ ЗСУ. Україна в такій ситуації ефективно протистоїть ворогу, перехоплюючи великий відсоток ракет завдяки поставленим Заходом системам ППО.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що російські окупанти зосередили в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей близько 152 тисяч військ. За його словами, Москва не збирається відводити своїх окупантів, які мають намір "обороняти" захоплені позиції на півдні.

Дивіться відео, в якому авіаексперт розповів, як США розглядають варіант установки західних ракет на українські винищувачі:

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