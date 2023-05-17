"Все відбудеться дуже швидко": Кулеба заявив, що багато країн готові надати Україні авіацію

Питання постачань Україні бойової авіації вирішиться навіть раніше, ніж очікує українське суспільство, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Коаліція з бойової авіації для України з'явиться вже цього року - Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Багато держав готові створити авіаційну коаліцію, щоб передати Україні бойову авіацію. Питання вирішиться вже в поточному році. Коли з'явиться коаліція, ситуація з постачанням Києву військових літаків вирішиться дуже швидко. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що безліч країн готові створити коаліцію, діяльність якої буде спрямована на надання Україні бойових літаків.

За словами глави МЗС, авіакоаліція з'явиться вже в поточному році. Як тільки вона сформується, процес передачі бойових літаків Києву запуститься дуже швидко.

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"Авіаційна коаліція сформується точно в цьому році. Я не сумніваюся. А коли фактично вже Західні літаки з нашими пілотами контролюватимуть наше небо, це питання ще потребує додаткової відповіді. Але коли сформується коаліція, все буде відбуватися дуже швидко", - додав Дмитро Кулеба і підкреслив, що питання авіації буде вирішено швидше, ніж того очікують українці.

Винищувачі F-16 для України

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак раніше оголосив про те, що Лондон почне навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16.

Українці працюватимуть за програмою, яка дозволить отримати навички пілотування будь-яких типів літаків. При цьому Британія працює з іншими країнами щодо питання постачань Україні бойових літаків F-16.

Радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україна має намір отримати 40-50 винищувачів F-16 від західних партнерів.

Постачання допоможуть створити 3-4 ескадрильї для захисту неба від ударів з боку країни-агресора Росії. За словами Сака, наразі Україні "нічим зупинити" російські літаки, які несуть плануючі авіабомби.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна може отримати винищувачі F-16 протягом 3-6 місяців. За його словами, незабаром українські фахівці почнуть освоювати навички управління такими бойовими літаками.

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