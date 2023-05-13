Зеленський виніс попередження Путіну: коли ЗСУ дійдуть до Криму, йому доведеться шукати вихід

Упевнений, Путіну доведеться вирішувати питання всередині своєї країни-агресора РФ, а мотивація України буде тільки посилюватися, сказав Володимир Зеленський.

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Україна проведе контрнаступ, а на Путіна чекають проблеми всередині Росії - Зеленський / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Коли армія України дійде до Криму, директору держави-окупанта Володимиру Путіну доведеться шукати вихід, щоб жити в мирі. Контрнаступ відкине окупантів, а підтримка Путіна всередині його країни зменшиться. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в інтерв'ю італійським медіа він розповів про те, що контрнаступ ЗСУ відкине окупантів РФ, а тим часом підтримка Путіна в самій Росії буде зменшуватися. Йому доведеться вирішувати внутрішні питання.

"Вихід точно є (щоб жити у свісі при Путіні). У нас будуть контрнаступальні дії, ми будемо відштовхувати (російських окупантів) назад, це точно станеться. Підтримка його (Путіна) в суспільстві зменшуватиметься. Він буде змушений вирішувати внутрішні питання. Я в цьому впевнений. А у нас мотивація буде тільки збільшуватися", - вважає Зеленський.

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За його словами, Путіну доведеться шукати вихід у момент, коли сили оборони України підійдуть до адміністративних кордонів з окупованим Кримом.

"Повірте мені, коли ми будемо на адміністративних кордонах Криму, то його підтримка буде зменшена, його оточення буде тиснути на нього, щоб знайти вихід. І йому доведеться знаходити його. Недовго залишилося", - підкреслив Володимир Зеленський.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що як тільки ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти почнуть тікати.

Як вважає гарант, місцеві жителі будуть допомагати українським військам виганяти фейкову так звану "владу" півострова.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що країну-окупанта Росію слід відрізати від Криму, щоб загарбники отримали можливість організувати новий "жест доброї волі".

Російським громадянам потрібно якомога швидше залишити Кримський півострів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Україна звільнятиме Крим так, як вважатиме за потрібне, оскільки півострів належить Києву. Російські громадяни, які розуміють ситуацію, повинні якомога швидше залишити Кримський півострів.

Дивіться відео, в якому Кисельов розповів, що буде з режимом Путіна після звільнення Україною Криму

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