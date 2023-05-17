РФ відновила масштабні повітряні атаки на Україну, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ - CNN

Масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки РФ активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.

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Ракетними атаками РФ хоче відтермінувати контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, Telegram

Країна-агресор Росія відновила масштабні повітряні атаки на Україну. Таким чином, в РФ хочуть змусити Київ відкласти контрнаступ. Про це пише CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з ситуацією.

За словами співрозмовника видання, Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

РФ здійснила масштабні повітряні атаки одночасно з декількох напрямків, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об'єкти, ймовірно, намагаючись змусити Україну відтермінувати свій довгоочікуваний контрнаступ.

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При цьому Україна змогла витримати атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними партнерами.

За словами джерела CNN, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки РФ активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.

Ракетні удари РФ по Україні

Вночі у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47м2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCam.

Колишній чиновник Бундесверу Ніко Ланге вважає, що РФ готуватиме нові масовані удари по столиці України.

окупанти хочуть дізнатися про позиції систем протиповітряної оборони, наданих Україні західними союзниками.

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