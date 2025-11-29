Краснодарський край РФ під ударом: українські дрони влучили по 'жирних' цілях

Серед об'єктів, які атакувала Україна, надважливий нафтопереробний завод.

https://glavred.net/world/krasnodarskiy-kray-rf-pod-udarom-ukrainskie-drony-popali-po-zhirnym-celyam-10719812.html Посилання скопійоване

Генштаб повідомив, які об'єкти РФ вдалося уразити цієї ночі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили в Генштабі:

Сили оборони атакували важливі об'єкти Росії

В цеху з ремонту бомбардувальників РФ виникла пожежа

Під удар України потрапив Афіпський НПЗ

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки Росії у ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах РФ.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, зокрема у місті Таганрог Ростовської області під ударом опинилися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

відео дня

"За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про наслідки ударів по РФ

Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Окрім цього є підтвердження знищення вертикального резервуару РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту "Туапсе" в Краснодарському краї РФ.

Чи зможе Україна поховати нафтову галузь РФ - відповідь експерта

Главред писав, що Україна вже більше року завдає ударів по російських НПЗ - ключовій галузі економіки окупантів. Але особливо активними ці удари стали тільки в останні чотири місяці, тому ще рано говорити про значні результати.

Однак, на думку військового експерта Івана Ступака, якщо системно продовжувати, то рано чи пізно точка перелому настане і Україна зможе, якщо не поховати, то поставити на коліна російську нафтову галузь.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Росії та на тимчасово окупованих територіях України цієї ночі прогриміли вибухи. Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття 103 українських безпілотників.

Напередодні, 28 листопада, у Генштабі ЗСУ повідомили про проведення операцій в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу противника на території РФ та ТОТ.

Раніше під ударами в Росії опинився завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред