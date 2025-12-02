Кубань накрила атака БПЛА: дрони помітили над портом і НПЗ

Коротко:
- У Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи
- Голосно було в Туапсе та Ільському, де розташовані порт і великі НПЗ
- Росавіація ввела план "Килим" в аеропорту Сочі
У ніч на 2 грудня в різних районах Краснодарської області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі поскаржилися на наліт безпілотників. Вибухи чули, зокрема, в Туапсе та Ільському, де розташовані порт і НПЗ.
Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, в аеропорту курортного міста Сочі Росавіація ввела план "Килим" у зв'язку з масованою атакою безпілотників.
Моніторинговий канал Supervova+ пише, що над Туапсе було зафіксовано проліт щонайменше 9 ударних безпілотників. Під атакою в Туапсе, попередньо, опинився нафтопереробний завод (НПЗ) і порт.
Дивіться відео - У мережі також показали кадри нічної атаки на Краснодарський край:
У місцевих Telegram-каналах пишуть про дрони в Туапсинському районі та над курортним селищем міського типу Новомихайлівське, а також над селищем Тюменський і Агой.
Дрони також фіксували над селищем міського типу Ільський, де розташований Ільський НПЗ, який належить до провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу Росії.
Офіційної інформації про атаку на Краснодарську область РФ і наслідки на момент публікації не надходило.
Атаки на російські НПЗ
Як писав Главред, у ніч на 27 листопада в Самарській області Росії прогриміла серія потужних вибухів. Аеропорт Самари призупинив роботу. Метою атаки дронів, за попередніми даними, став Новокуйбишевський НПЗ.
У ніч на 20 листопада підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ.
Підрозділи Сил оборони України 11 листопада вразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.
