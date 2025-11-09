Не лише потужніша: в ЗМІ розкрили головну перевагу ракети Фламінго над Tomahawk

Фламінго коштує стільки ж, скільки американська крилата ракета Tomahawk, але при цьому має ряд переваг

https://glavred.net/war/ne-lishe-potuzhnisha-v-zmi-rozkrili-golovnu-perevagu-raketi-flamingo-nad-tomahawk-10713848.html Посилання скопійоване

В чому переваги ракети Фламінго над Tomahawk / Колаж: Главред, фото: Fire Point, скриншот

Головне з новини:

відео дня

Фламінго перевершує Tomahawk за дальність та вагою бойової частини

ЗСУ мають повний контроль над використанням ракети, без обмежень з боку союзників

Українська крилата ракета Фламінго, яку виготовляє компанія Fire Point, за низкою характеристик перевершує американську Tomahawk. Про це повідомляє видання The Independent.

Заявлена дальність польоту Фламінго становить 3000 км, а бойове навантаження - понад 1100 кг. Для порівняння, Tomahawk має дальність у 1500 км і бойову частину вагою близько 500 кг. Українська ракета оснащена радянським турбогвинтовим двигуном і здатна розвивати швидкість до 900 км/год.

Попри використання технологій часів СРСР у поєднанні з сучасними рішеннями, вартість Фламінго співставна з американською Tomahawk. Водночас вона має суттєві переваги - як технічні, так і стратегічні.

Однак однією з ключових є повний контроль над використанням ракети з боку Збройних сил України. На відміну від західних зразків, союзники не можуть обмежити її застосування.

"Київ може стріляти з Фламінго по будь-якій цілі, яку забажає вразити. Він не обмежений тим, що, за словами "союзників" України, він може і не може робити у боротьбі з російськими військами вторгнення", - зазначає The Independent.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже самостійно виробляє понад 60% далекобійної зброї.

У Fire Point наголошують, що головне для цієї ракети - ефективність.

"Коли тобі цілять у голову, ти не думаєш про стандарти, ти думаєш, що "це має працювати". Нам було байдуже, чи відповідаємо ми стандартам НАТО", - зазначила технічний директор компанії Ірина Терех.

Характеристики ракети Фламінго/ Інфографіка: Главред

Чи можуть ракети Фламінго залишити Москву без світла - думка експерта

Блекаут у Москві - цілком реальна перспектива. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів в коментарі Главреду, що Україна має достатні сили й засоби, щоб знеструмити столицю навіть без застосування ракет Tomahawk.

Жданов зауважив, що без Tomahawk це ускладнюється через потужну ППО Москви, оскільки навколо міста є два кільця протиповітряної оборони, які непросто прорвати. Проте завдання здійсненне, особливо при одночасному використанні таких ракет, як Фламінго, "Паляниця" та "Пекло".

Атаки ракетами Фламінго - новини за темою

Як повідомляв Главред, 9 жовтня стало відомо, що Україна вперше застосувала в бойових умовах крилату ракету великої дальності FP‑5 "Фламінго", вдаривши по базі ФСБ на півночі окупованого Криму. За даними Die Welt, під час атаки випущено три ракети: дві влучили в ціль, третя впала за близько 100 м.

Також наприкінці жовтня президент Зеленський підтвердив бойове застосування ракет "Фламінго" (спільно з "Рутою"). Державне замовлення на виробництво "Фламінго" має бути виконане до кінця 2025 року. Загалом Україна переважно використовує вітчизняну зброю для ударів по стратегічних цілях РФ.

Крім цього, атака на Москву в ніч з 26 на 27 жовтня не зачепила саму столицю РФ, але була результативною в Московській області. Є повідомлення про удари дронами та ракетами "Фламінго", а також про застосування британської Storm Shadow.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред