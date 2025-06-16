'Сюрприз для росіян': Україна змогла модернізувати HIMARS та знищила колону РФ

Успішний удар ЗСУ по колоні РФ біля Макіївки може означати, що "сюрпризів" для російських військ біля лінії фронту стане більше, зазначив Андрющенко.

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Україна змогла модернізувати HIMARS та знищила колону РФ / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Андрющенко:

Сили оборони України знищили російську колону неподалік Макіївки на Донеччині

Україна змогла модернізувати системи HIMARS

На росіян біля лінії фронту чекають нові сюрпризи

13 червня українські військові завдали удару з РСЗВ HIMARS по колоні російських військ у Макіївці, знищивши значну кількість особового складу противника. Це свідчить про ефективну роботу української розвідки, незважаючи на те, що Росія постійно хвалиться своїми системами радіоелектронної боротьби.

Як зазначив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 каналу, результативний удар вказує на те, що Україна змогла модернізувати системи HIMARS, на що росіяни наразі не мають дієвої відповіді.

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За його словами, останнім часом окупанти скаржаться на ситуацію в районах Донецька та Горлівки, адже нові удари українців стали значно точнішими, попри раніше ефективне застосування РЕБ, що впливало на точність наведення.

"Такий удар показує, що ми дійсно модернізували наші системи HIMARS, що у росіян немає протидії. Це означає, що біля лінії фронту на нас чекають великі сюрпризи. Така колона буде не одна", – сказав він.

Петро Андрющенко повідомив, що автоколона російських військ прямувала з Макіївки в бік Донецька, рухаючись у північному напрямку, ймовірно, у бік Часового Яру. Вона зупинилася на заправці для перепочинку, де й потрапила під потужний удар.

Останнім часом росіяни почувалися досить впевнено в тилових районах між Макіївкою, Донецьком та частинами Горлівки, оскільки вважали ці маршрути безпечними — українським дронам було складно дістатися туди, а артилерійські удари вдавалось стримувати.

Проте ситуація змінилася, адже атака показала, що навіть ці шляхи більше не можна вважати захищеними, і тепер російському командуванню доведеться переглядати логістику переміщення техніки та особового складу.

"Вони перебувають і під вогневим контролем, і під увагою ЗСУ", – пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Петро Андрющенко наголосив, що тепер окупантам доведеться шукати нові маршрути або змінювати графіки переміщення. Такі зміни ускладнюють і уповільнюють будь-які наступальні дії противника.

Він також зазначив, що чим довше не завдаються точні удари по тилових районах, тим більше ворог втрачає пильність. Це створює ефект самозаспокоєння, і наразі окупанти стали вразливішими. Саме тому важливо, щоб Сили оборони використали цю ситуацію на свою користь.

РСЗВ HIMARS / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок удару ЗСУ з реактивної системи HIMARS по колоні російських військових у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області 13 червня було знищено щонайменше восьмеро окупантів, ще 12 отримали поранення. Про це повідомило видання Astra з посиланням на свої джерела.

За даними аналітичного проєкту DeepState, протягом останньої доби російські війська досягли певного просування на двох ділянках східного фронту.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомляє, що ситуація на Краматорському та Торецькому напрямках залишається напруженою, ворог продовжує інтенсивні штурмові дії на окремих відрізках фронту.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупаціъ, ексрадник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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