Підірвано офіцерів РФ: ударом HIMARS обезголовлено бригаду "елітних" військ росіян

Унаслідок удару по Кореневому зросла кількість знищених офіцерів із командування 155 бригади морської піхоти РФ.

https://glavred.net/world/vzorvany-oficery-rf-udarom-himars-obezglavlena-brigada-elitnyh-voysk-rossiyan-10680458.html Посилання скопійоване

Стало відомо про удар HIMARS по КП росіян / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Важливо:

Ліквідовано ще двох старших російських офіцерів

Кількість знищених офіцерів із командування 155 бригади РФ зросла

Стало відомо про ліквідацію ще двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту РФ у Курській області.

Унаслідок удару по Кореневому кількість знищених офіцерів із командування 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту зросла, ідеться в повідомленні проєкту Russian Officers Killed in Ukraine.

відео дня

Аналітики ідентифікували імена ще двох знищених офіцерів:

полковника Сергія Ільїна (командира бригади);

полковника Леоніда Башкардіна (начальника штабу бригади).

Додамо, що перелік знищених унаслідок удару по Коренєвому 2 липня також складається зі ще двох офіцерів, зокрема заступника командувача ВМС РФ Михайла Гудкова.

/ @KilledInUkraine

Раніше повідомлялося про те, що удар по командному пункту російської армії в Кореневому завдавали за допомогою РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, у Мережі раніше дізналися про ліквідацію в Криму топ-командира РФ. Не виключено, що Ільдар Ахмеров був ліквідований під час операції української розвідки.

Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.

Читайте також:

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред