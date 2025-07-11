Підірвано офіцерів РФ: ударом HIMARS обезголовлено бригаду "елітних" військ росіян

Важливо:
- Ліквідовано ще двох старших російських офіцерів
- Кількість знищених офіцерів із командування 155 бригади РФ зросла
Стало відомо про ліквідацію ще двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту РФ у Курській області.
Унаслідок удару по Кореневому кількість знищених офіцерів із командування 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту зросла, ідеться в повідомленні проєкту Russian Officers Killed in Ukraine.
Аналітики ідентифікували імена ще двох знищених офіцерів:
- полковника Сергія Ільїна (командира бригади);
- полковника Леоніда Башкардіна (начальника штабу бригади).
Додамо, що перелік знищених унаслідок удару по Коренєвому 2 липня також складається зі ще двох офіцерів, зокрема заступника командувача ВМС РФ Михайла Гудкова.
Раніше повідомлялося про те, що удар по командному пункту російської армії в Кореневому завдавали за допомогою РСЗВ HIMARS.
Нагадаємо, у Мережі раніше дізналися про ліквідацію в Криму топ-командира РФ. Не виключено, що Ільдар Ахмеров був ліквідований під час операції української розвідки.
Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.
Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.
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Що відомо про HIMARS
HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.
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