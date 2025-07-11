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Підірвано офіцерів РФ: ударом HIMARS обезголовлено бригаду "елітних" військ росіян

Олексій Тесля
11 липня 2025, 11:10
179
Унаслідок удару по Кореневому зросла кількість знищених офіцерів із командування 155 бригади морської піхоти РФ.
HIMARS, українські військові
Стало відомо про удар HIMARS по КП росіян / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Важливо:

  • Ліквідовано ще двох старших російських офіцерів
  • Кількість знищених офіцерів із командування 155 бригади РФ зросла

Стало відомо про ліквідацію ще двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту РФ у Курській області.

Унаслідок удару по Кореневому кількість знищених офіцерів із командування 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту зросла, ідеться в повідомленні проєкту Russian Officers Killed in Ukraine.

відео дня

Аналітики ідентифікували імена ще двох знищених офіцерів:

  • полковника Сергія Ільїна (командира бригади);
  • полковника Леоніда Башкардіна (начальника штабу бригади).

Додамо, що перелік знищених унаслідок удару по Коренєвому 2 липня також складається зі ще двох офіцерів, зокрема заступника командувача ВМС РФ Михайла Гудкова.

Скріншот
/ @KilledInUkraine

Раніше повідомлялося про те, що удар по командному пункту російської армії в Кореневому завдавали за допомогою РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, у Мережі раніше дізналися про ліквідацію в Криму топ-командира РФ. Не виключено, що Ільдар Ахмеров був ліквідований під час операції української розвідки.

Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.

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Що відомо про HIMARS

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

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