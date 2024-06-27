Україні не вистачає ракет ППО, щоб прикрити відремонтовані енергооб'єкти - ДТЕК

На кожну ракету-перехоплювач, яку Україна має для захисту від російських ударів, у РФ є від п'яти до шести ракет для запуску по Україні.

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Україні не вистачає ракет ППО для захисту об'єктів енергетики / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Україні не вистачає ракет ППО, щоб під час російських ракетних ударів прикрити об'єкти енергосистеми, які вже відремонтовані або перебувають на ремонті. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Kyiv Post.

За його словами, повсюдна нестача в Україні критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити критично важливу інфраструктуру від російських ударів.

На кожну ракету-перехоплювач, яку Україна має для захисту від російських ударів по енергосистемі, країна-агресор Росії має від п'яти до шести ракет для запуску по Україні.

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Сахарук зазначив, що якщо окупанти запустять 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО, щоб адекватно захиститися від атаки.

Він наголосив, що різка різниця між необхідним і фактичним співвідношенням українських засобів протиповітряної оборони та російських ракет, які атакують, означає, що брак ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

Своєю чергою, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російська кампанія повітряних ударів по українській енергосистемі вже наклала серйозні обмеження на потужності з виробництва електроенергії в Україні, а російські війська змогли використати дефіцит протиповітряної оборони, спричинений нестачею систем ППО, наданих Заходом, для максимального пошкодження енергетичних потужностей України впродовж 2024 року.

РФ атакує об'єкти енергетики в Україні - наслідки

Через постійні російські обстріли в Україні застосовуються стабілізаційні відключення світла. Взимку ситуація може погіршитися - світло може бути всього по кілька годин на добу. Такий песимістичний сценарій озвучив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

РФ атакувала більшу частину електростанцій. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар пояснив, на чому тримається енергетика України.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар також описав непросте завдання для України. Він зазначив, що відключення світла триватимуть щонайменше 5 років. Україні знадобиться багато років, щоб відремонтувати пошкоджені та побудувати нові енергетичні потужності й почати повністю забезпечувати себе електроенергією.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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