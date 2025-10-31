'Серйозна битва': Зеленський відповів, чи оточені ЗСУ біля Покровська

Президент повідомив, наскільки складна ситуація у важливому місті Донеччини.

Що сказав Зеленський:

Оточення українських сил у Покровську немає

Ворогу тяжко битися за Покровськ

Окупанти не змогли захопити жодне велике місто України протягом останніх місяців

Ситуація у місті Покровськ, що Донецькій області, складна, але суттєвих змін немає. Українські захисники потроху знищують окупантів. Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський, передає видання УНІАН.

За його словами, на Покровському напрямку країна-агресорка Росія зосередила 170 тисяч своїх військових. Деякі окупанти й справді проникли безпосередньо у місто, але українські захисники їх поступово ліквідовують, щоб максимально берегти особовий склад.

Глава Служби безпеки України Василь Малюк доповнив заяву президента тим, що росіяни обіцяють захопити Покровськ вже рік і три місяці. Але за цей час вони пройшли лише 7 кілометрів і при цьому втратили десятки тисяч вбитими, не кажучи вже про поранених.

"Сьогодні там всі поєднали сили. Президент вам каже, наскільки потужне в них угруповання. Проте воно стримується і щодня його просто перемелюють", - додав Малюк.

Росіянам дуже складно біля Покровська

Як зазначив президент, хоч окупанти і домінують дронами і контролюють логістичні шляхи на Покровському напрямку, та їм доводиться йти на позиції близько 25-30 кілометрів, в той час як ЗСУ іноді потрібно проходити близько 5-10 кілометрів.

"Їм (окупантам - Главред) поставили завдання взяти цей Покровськ, наш Покровськ. Саме це місто взяти. Тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти вони Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють, все. Йде зачистка, також не просто, але все вже зрозуміло", - додав глава держави.

Зеленський також прокоментував те, що кремлівський диктатор Володимир Путін нібито хоче приїхати у Покровськ. Він сказав, що проблеми в цьому немає, але "усі розуміють, чим все закінчиться".

