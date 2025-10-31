Рус
Не Китай: названо країну, яка відмовою від нафти нанесе серйозний удар по РФ

Анна Косик
31 жовтня 2025, 11:16
Експерт назвав одного з головних покупців російської нафти на світовому ринку.
Відмова Індії від нафти РФ більш пріоритетна / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Гардус:

  • Відмова від нафти РФ Індії, а не Китаю матиме серйозніші наслідки
  • Індія залежна від викопного палива та двигунів внутрішнього згоряння
  • Питання відмови Індії від російської нафти не тільки економічне, а й соціальне

Побутує думка, що відмова китайських компаній від російської нафти може серйозно вплинути на позицію країни-агресори РФ на ринку. Однак це не зовсім так.

Про це в інтерв'ю Главреду розповіла аналітик та експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус. За його словами, головний акцент зараз має бути на Індії.

Чому відмова Індії від нафти РФ більш пріоритетна

Експерт зазначив, що Індія закуповує близько 1,6-1,8 млн барелів нафти на день. Китай трохи менше - близько 1,5 млн. Тому відмова Індії стала б справді серйозним ударом по позиціях Росії на ринку.

"Думаю, зараз усі дипломатичні зусилля зосередяться саме на цьому напрямі: з одного боку, посилять тиск на санкції на компанії, що працюють з Росією, щоб залякати індійський бізнес; з іншого - вестимуть агітаційну роботу серед арабських країн, щоб вони збільшили видобуток. Це має переконати Індію, що відмова від російської нафти буде для неї безпечною", - пояснив він.

Гардус наголосив, що Індія вкрай залежна від викопного палива та двигунів внутрішнього згоряння. Це величезна країна з найбільшим населенням у світі, але там слабко розвинений громадський транспорт. Залізниці є, але більша їх частина працює на дизельному паливі, а електрифікована лише невелика частка.

"Основна маса населення пересувається приватним транспортом. Крім того, значна частка людей зайнята у сільському господарстві, де також потрібне паливо. Плюс електрифікація країни далека від завершення — у багатьох містах громадські установи (лікарні, школи тощо) досі працюють на дизельних генераторах" - додав експерт.

Тож від зростання цін на пальне найбільше в Індії страждають насамперед найбідніші люди. Тому в цій демократичній країні прем'єр не може ігнорувати настрої сотень мільйонів бідних громадян.

"Тільки в цьому випадку таке рішення стане можливим, інакше можуть розпочатися непередбачувані соціально-політичні процеси", - підсумував Гардус.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після того як Сполучені Штати впровадили санкції проти російських нафтових корпорацій "Лукойл" і "Роснефть", потоки "чорного золота" з Росії на великі нафтопереробні заводи Індії впадуть практично до нуля.

Раніше стало відомо, що державні нафтопереробні підприємства Індії наразі відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі з боку Вашингтона щодо закупівель російської нафти і погроз введення жорстких мит.

Напередодні повідомлялося, що Росія та її економічний партнер Індія по гарячих слідах підписали протокол про посилення співпраці у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій.

Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

