Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Відмовляється зустрічатися": донька екссолістки "ВІА Гри" прийняла рішення

Христина Трохимчук
31 жовтня 2025, 16:01
95
Єва Бушміна залишила доньку в Україні з батьком.
Єва Бушміна
Єва Бушміна розповіла про доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Єва Бушміна

Ви дізнаєтеся:

  • Чому дочка Єви Бушміної не живе з матір'ю
  • Як співачка спілкується з дитиною

Скандальна ексучасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна (справжнє ім'я - Яна Швець), яка зараз живе у Франції, розповіла про стосунки зі своєю дитиною. В Instagram співачка розповіла, що її дочка не завжди бажає спілкуватися з матір'ю.

Бушміна розповіла, що її 12-річна дитина живе з батьком в Україні, і вона зустрічається з нею коли повертається на батьківщину. Артистка заявила, що їй було непросто залишити доньку, адже через це її критикували родичі та суспільство.

відео дня
Єва Бушміна
Єва Бушміна вагітна / фото: instagram.com, Єва Бушміна

"Спочатку було дуже складно, боляче. Тиснув суспільний і сімейний осуд. А потім я зрозуміла, що дала життя окремій людині, і вона має право обирати, з ким їй бути. Просто суспільство вважає, що якщо дитина живе з батьком, то мати погана", - поділилася Єва.

Співачка повідомила шанувальникам, що з дочкою вона намагається бачитися раз на місяць, але не завжди вона горить бажанням бачитися з матір'ю.

Єва Бушміна
Єва Бушміна з дочкою / фото: instagram.com, Єва Бушміна

"Ми проводимо разом канікули. Якщо є можливість, приїжджаю до Києва хоча б раз на місяць. Але буває по-різному. Іноді донька відмовляється зустрічатися, бо має свої плани з друзями - і я це сприймаю спокійно", - заявила Єва Бушміна.

Єва Бушміна — особисте життя

Особисте життя співачки Єви Бушміної було непублічним. 2012 року вона таємно вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Ланового, від якого 2013 року народила дочку Едіту. Згодом пара розлучилася. Наразі співачка перебуває у стосунках зі скульптором Денисом Грищуком. З початку повномасштабного вторгнення Єва Бушміна проживає з обранцем у Франції, тоді як її дочка Едіта залишилася жити з батьком у Києві.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна повернулася на батьківщину і вирішила просувати в Україні мову країни агресора. Натрапивши на критику українців, співачка не знайшла кращого виходу, ніж нецензурно вилаяти співгромадян.

Також українська співачка Єва Бушміна була помічена в одному зі столичних закладів. Пізніше свій візит до Києва підтвердила і сама Бушміна - у своєму блозі вона опублікувала фото з підписом: "Приїхати до Києва без ключів від квартири - Done".

Вас може зацікавити:

Про персону: Єва Бушміна

Єва Бушміна (справжнє ім'я - Яна Швець) - українська співачка. Колишня учасниця гурту ВІА Гра (з березня 2010 по грудень 2012 року в складі з Надією Мейхер і Альбіною Джанабаєвою). Брала участь у шоу "Фабрика зірок-3" (5 місце). З 2016 року виступала під псевдонімом LAYAH, але пізніше закрила проєкт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Єва Бушміна ВІА Гра новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ракети Нептун в дії: ЗСУ атакували ТЕЦ та електропідстанцію в РФ

Ракети Нептун в дії: ЗСУ атакували ТЕЦ та електропідстанцію в РФ

17:57Фронт
Долар стрімко летить униз, євро не відстає: новий курс валют на 3 листопада

Долар стрімко летить униз, євро не відстає: новий курс валют на 3 листопада

16:53Економіка
"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

15:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

Останні новини

17:57

Ракети Нептун в дії: ЗСУ атакували ТЕЦ та електропідстанцію в РФ

17:57

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

17:40

Однією країною Європи правлять одразу три президенти - як так сталося

17:26

Безпілотники з ШІ прискорюють війну в Україні, проте є небезпечний момент - ЗМІ

17:20

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути новини компанії

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
17:09

Іграшкові копії Шахедів для дітей: в Росії вийшли на новий рівень цинізму

16:58

"Мої діти говорять російською": Приходько жорстко "пройшлася" по Мандзюк

16:56

Деякі вітчизняні продукти невдовзі стануть розкішшю: через що злетять ціни

16:53

Долар стрімко летить униз, євро не відстає: новий курс валют на 3 листопада

Реклама
16:30

Стережіться снів: які 3 знаки зодіаку в листопаді 2025 року змінять свою долю

16:21

Слово "комплімент" можна замінити: названо милозвучні українські відповідникиВідео

16:12

В Іспанії проведуть "секретну" зустріч 35 країн для обговорення війни в Україні - ЗМІ

16:01

"Відмовляється зустрічатися": донька екссолістки "ВІА Гри" прийняла рішення

15:52

Українцям розповіли, де можна законно заготовляти дрова на зиму, щоб не отримати штраф

15:27

"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

15:17

Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

15:05

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію новини компанії

15:02

Ціни підвищують майже щодня: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

14:54

Як позбутися неприємних запахів у холодильнику раз і назавжди: простий лайфхак

14:26

Настя Каменських відмовилася від їжі - що з нею відбувається

Реклама
14:14

Гороскоп на листопад 2025: лише 3 знаки зодіаку чекає фінансова фортуна

14:05

Україна знищила "Орєшнік" під носом у РФ: Малюк розкрив деталі секретної місії

13:58

Найкрасивіше село на планеті: де знаходиться та чому місцеві ладні звідти втекти

13:56

Справжній король столу - нереально смачний салат "Чикаго"Відео

13:54

"Серйозна битва": Зеленський відповів, чи оточені ЗСУ біля Покровська

13:53

В РФ заявили про готовність до прямих переговорів з Україною, але є нюанс

13:47

Як відучити кота залазити на стіл: ветеринар дав просту пораду

13:27

"Він все чув": Нікітюк розкрила, чи був її наречений на пологах

13:15

Звичайні забобони чи реальна заборона: що насправді не можна робити у неділюВідео

13:14

Допомогли повстанці: воїни ССО знищили та уразили дороговартісні елементи ППО РФ

13:06

Китай не буде займатися завершенням війни: навіщо Трамп насправді зустрічався з Сі

12:45

Вийшов 4 сезон "Відьмака": куди зник Генрі Кавілл і як виглядає новий Геральт із РівіїВідео

12:40

Зметуть зі столу першими: рецепт дуже смачних мініпіц на Геловін за 15 хвилин

12:37

Чому розряджається акумулятор: головна причина, про які не здогадуються водії

12:06

Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

12:00

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі

11:58

"Харош бігати від армії – час літати!" - Мадяр в мотивуючому ролику оголосив про масштабний набір до Сил Безпілотних Систем актуально

11:52

Дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва публічно принизила його - що сталося

11:44

Українських пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто отримає безкоштовно

11:31

Вперше за довгий час: Еліна Світоліна з'явилась в Україні з батьками

Реклама
11:16

Не Китай: названо країну, яка відмовою від нафти нанесе серйозний удар по РФ

10:50

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

10:45

Гороскоп на завтра 1 листопада: Леви зірвуть куш, Скорпіонам - хороші новини

10:42

Одна сукня на двох: зрадниці Йолка і Лоліта зганьбилися на червоній доріжці

10:41

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

10:35

Що подивитися на Геловін: 12 атмосферних картин для тих, хто не любить фільми жахівВідео

10:14

Окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці - Атеш

10:09

Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17

09:52

Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

09:39

Українцям нарахують до 14 тисяч гривень пенсії: хто отримає підвищені виплати

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти