"Відмовляється зустрічатися": донька екссолістки "ВІА Гри" прийняла рішення

Єва Бушміна залишила доньку в Україні з батьком.

https://glavred.net/stars/otkazyvaetsya-vstrechatsya-doch-eks-solistki-via-gry-prinyala-reshenie-10711208.html Посилання скопійоване

Єва Бушміна розповіла про доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Єва Бушміна

Ви дізнаєтеся:

Чому дочка Єви Бушміної не живе з матір'ю

Як співачка спілкується з дитиною

Скандальна ексучасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна (справжнє ім'я - Яна Швець), яка зараз живе у Франції, розповіла про стосунки зі своєю дитиною. В Instagram співачка розповіла, що її дочка не завжди бажає спілкуватися з матір'ю.

Бушміна розповіла, що її 12-річна дитина живе з батьком в Україні, і вона зустрічається з нею коли повертається на батьківщину. Артистка заявила, що їй було непросто залишити доньку, адже через це її критикували родичі та суспільство.

відео дня

Єва Бушміна вагітна / фото: instagram.com, Єва Бушміна

"Спочатку було дуже складно, боляче. Тиснув суспільний і сімейний осуд. А потім я зрозуміла, що дала життя окремій людині, і вона має право обирати, з ким їй бути. Просто суспільство вважає, що якщо дитина живе з батьком, то мати погана", - поділилася Єва.

Співачка повідомила шанувальникам, що з дочкою вона намагається бачитися раз на місяць, але не завжди вона горить бажанням бачитися з матір'ю.

Єва Бушміна з дочкою / фото: instagram.com, Єва Бушміна

"Ми проводимо разом канікули. Якщо є можливість, приїжджаю до Києва хоча б раз на місяць. Але буває по-різному. Іноді донька відмовляється зустрічатися, бо має свої плани з друзями - і я це сприймаю спокійно", - заявила Єва Бушміна.

Єва Бушміна — особисте життя

Особисте життя співачки Єви Бушміної було непублічним. 2012 року вона таємно вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Ланового, від якого 2013 року народила дочку Едіту. Згодом пара розлучилася. Наразі співачка перебуває у стосунках зі скульптором Денисом Грищуком. З початку повномасштабного вторгнення Єва Бушміна проживає з обранцем у Франції, тоді як її дочка Едіта залишилася жити з батьком у Києві.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна повернулася на батьківщину і вирішила просувати в Україні мову країни агресора. Натрапивши на критику українців, співачка не знайшла кращого виходу, ніж нецензурно вилаяти співгромадян.

Також українська співачка Єва Бушміна була помічена в одному зі столичних закладів. Пізніше свій візит до Києва підтвердила і сама Бушміна - у своєму блозі вона опублікувала фото з підписом: "Приїхати до Києва без ключів від квартири - Done".

Вас може зацікавити:

Про персону: Єва Бушміна Єва Бушміна (справжнє ім'я - Яна Швець) - українська співачка. Колишня учасниця гурту ВІА Гра (з березня 2010 по грудень 2012 року в складі з Надією Мейхер і Альбіною Джанабаєвою). Брала участь у шоу "Фабрика зірок-3" (5 місце). З 2016 року виступала під псевдонімом LAYAH, але пізніше закрила проєкт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред