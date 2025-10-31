Настя Каменських відмовилася від їжі - що з нею відбувається

Настя Каменських зважилася на екстремальне схуднення.

Настя Каменських сіла на сувору дієту / фото: instagram.com, Настя Каменських

Настя Каменських показала, який вигляд має зараз

Чому співачка вирішила голодувати

Українська відома співачка Настя Каменських, яка перебралася жити до США після мовного скандалу, занепокоїла своїх шанувальників. У своєму Instagram вона поділилася свіжим фото і заявила, що відмовилася від їжі на цілий тиждень.

На фотографії Настя Каменських з'явилася в домашній обстановці. Знаменитість продемонструвала свою форму в білій піжамі з квітковим принтом, яка оголювала її живіт. Настя підписала фотографію іспанською мовою і пояснила, що з нею зараз відбувається.

"Я пройшла половину своїх 7 днів без їжі. Я відчуваю неймовірну енергію і безмежну вдячність за цей досвід", - повідомила Каменських.

Настя Каменських - фігура / фото: instagram.com, Настя Каменських

Шанувальники були дуже здивовані такими екстремальними практиками співачки. Багато хто висловив думку, що не зміг би прожити цілий тиждень без їжі.

"Реально 7 днів взагалі нічого не їла? Жорстко"

"Куди відправити вам їжу?"

"А тепер мова українською навіть не повертається: то іспанська, то англійська"

Настя Каменських - як схудла / фото: instagram.com, Настя Каменських

Настя Каменських - скандал

Навколо співачки Насті Каменських вибухнув скандал після її виступу в Маямі. Під час концерту артистка виконала свої російськомовні пісні та звернулася до публіки мовою країни-агресора.

Після цього українці почали масово закликати ювелірний бренд "Золотой век" розірвати контракт зі співачкою. Зрештою компанія ухвалила рішення достроково припинити співпрацю з Каменських

Настя Каменських інфографіка / Главред

Раніше Главред повідомляв, що відома співачка Настя Каменських поділилася з передплатниками, як вона підбирає одяг. На кадрах Каменських позувала в білій прозорій блузці і коричневій спідниці з паєтками, також образ вона доповнила туфлями на підборах і бежевою сумкою.

Також українська відома ведуча Яніна Соколова вважає, що співачка Настя Каменських має пояснити свою позицію. Соколова засудила вчинок Каменських та її чоловіка Потапа і заявила, що вони давно не прив'язані до України.

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

