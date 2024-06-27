Вночі у Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи: РФ атакувала дронами та ракетами

У ніч на четвер, 27 червня, в Україні оголошували повітряну тривогу через ракетно-дронову атаку країни-агресора РФ. У Києві та в Хмельницькій області прогриміли вибухи.
У Повітряних силах попереджали, що армія РФ атакувала Україну з моря крилатими ракетами "Калібр" і ракетами "Кинджал". У небо окупанти піднімали літак Міг-31К. Крім того, була атака ударних безпілотників "Шахед".
Вибухи в Києві було чути близько третьої години ночі, передає Суспільне.
Вибухи у Хмельницькій області пролунали кілька разів - близько 3:00, 4:00 і о 5:06 годині.
Офіційної інформації про наслідки ракетної атаки поки що немає.
Ракетні удари РФ по Україні - останні новини
У ніч на 22 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Були атаковані об'єкти Укренерго в західному та південному регіонах.
Унаслідок ракетної атаки на Київську область у ніч на неділю, 23 червня, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватні будинки і квартири у восьми багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель. По медичну допомогу звернулися двоє людей із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.
Уранці в понеділок, 24 червня російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами. Ймовірно, це були ракети "Іскандер-К". ППО завадила одній ракеті досягти мети.
24 червня окупанти також завдали удару по Покровську Донецької області. Ворог атакував двома ракетами "Іскандер-М". У результаті є загиблі та багато поранених.
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