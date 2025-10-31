Іграшкові копії Шахедів для дітей: в Росії вийшли на новий рівень цинізму

Іграшка описується як "ідеальний подарунок".

https://glavred.net/world/igrushechnye-kopii-shahedov-dlya-detey-v-rossii-vyshli-na-novyy-uroven-cinizma-10711229.html Посилання скопійоване

В Росії продають іграшкові копії "Шахедів" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

В Росії продають іграшкові копії "Шахедів"

Іграшка нібито підходить для дітей від 6 років

Крім того, її можна оснастити петардами, які вибухають

Іграшкова копія безпілотника "Шахед", який країна-агресор Росія активно використовує для атак на Україну, продається на російському сайті для дітей. Про це пише CBS News.

Зазначається, що на сайті Ozon цей невеликий пінопластовий дрон продається як копія "Герані-2".

відео дня

В описі зазначено, що товар "підходить для дітей від 6 років і старше", і стверджується, що він розвиває "координацію, точність і уяву".

Варто зауважити, що іграшка описується як "ідеальний подарунок для юних патріотів і майбутніх підкорювачів неба".

Іграшку продають за 350 російських рублів (близько 180 гривень). Крім того, її можна оснастити петардами на кінчику, які вибухають під час удару, імітуючи те, як справжні безпілотники "Шахед" летять до цілі й вибухають під час удару.

Іграшковий "Шахед" / фото: скріншот

Використання Росією "Шахедів" у війні проти України

Фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповідав, що росіяни вже застосовують для ударів по Україні "Шахеди" на онлайн керуванні.

Він пояснив, що російський оператор технічно не здатен керувати безпілотником онлайн на великій відстані через викривлення земної поверхні та ослаблення радіохвиль. Однак, використовуючи повітряний ланцюг із кількох БПЛА, росіяни збільшують радіус дії своїх апаратів і можуть досягати віддалених цілей.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Шахеди - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що іранські дрони-камікадзе Шахеди, які Росія масово застосовує проти України, подекуди становлять більшу загрозу, ніж балістичні ракети. Причина - їхня кількість, модернізація та складність перехоплення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що противник постійно змінює тактику застосування дронів. Наразі активні атаки фіксуються у прифронтових та прикордонних районах, а головними цілями є об’єкти критичної інфраструктури та цивільні будівлі.

Читайте також:

Про джерело: CBS News CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред