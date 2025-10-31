Рус
Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17

Руслана Заклінська
31 жовтня 2025, 10:09
На початку листопада по всій Україні очікується тепла та сонячна погода.
Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17
Погода в Україні / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 1-2 листопада
  • У яких областях очікуються дощі на вихідних
  • Де температура підніметься до +17 градусів

Погода в Україні у суботу та неділю, 1-2 листопада, буде теплою та сонячною. Невеликі дощі ймовірні на сході України. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Новий місяць року, на який завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність, вирішить підкоректувати свій імідж та подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком", - розповіла вона.

відео дня

За прогнозом Діденко, у денні години температура повітря по країні становитиме від +10 до +14 градусів, а на півдні та заході підніметься до +17.

У більшості регіонів очікується суха погода з періодичним сонцем. Невеликі дощі ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17
Погода в Україні 1 листопада / Фото: скріншот meteoprog.com

У столиці листопад розпочнеться приємним теплом. У Києві 1 та 2 листопада опадів не очікується, температура повітря вдень становити +11...+13°C.

Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17
Погода в Україні 2 листопада / Фото: скріншот meteoprog.com

Якою буде погода у листопаді - прогноз народного синоптика

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду розповів, що різке похолодання очікується в Україні у листопаді. Після короткого бабиного літа з 20 по 28 листопада температура впаде на 10-13 градусів.

"А ось "зимову" погоду варто очікувати наприкінці другої декади листопада. Уже будуть і нічні морози, заморозки та похолодання", - прогнозує народний синоптик.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 31 жовтня в Україні очікується тепла, але вітряна погода. За даними Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +15…+19°C, проте у північних і північно-східних областях пройдуть дощі, місцями можливий сніг.

Також, за прогнозом Діденко, 31 жовтня в Україні очікується помірно тепла погода. У Києві можливий невеликий дощ, вдень температура підвищиться до +10°C.

Крім цього, метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, що вже з початку листопада в Україну прийдуть дощі, а наприкінці місяця - перші морози й сніг. Зима розпочнеться з незначними опадами без сталого снігового покриву.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

