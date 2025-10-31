"Він все чув": Нікітюк розкрила, чи був її наречений на пологах

Дмитро Бабчук зробив незвичний вибір.

Леся Нікітюк народила сина від Дмитра Бабчука / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Відома українська ведуча Леся Нікітюк розповіла про те, як відбувались її пологи. У програмі "Хто зверху" зірка розкрила таємницю, чи підтримував її під час народження сина наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук.

Під час одного з конкурсів Леся вирішила перевірити чоловічу команду на уважність та попросила вгадати, хто був поряд з нею під час пологів.

"Я дуже рідко розповідаю, та й у принципі ніде ви не побачите інтерв’ю, в якому я розповідатиму про свої пологи, але тут я хочу вас запитати. Був присутній чи не був присутній мій пес Рафік на пологах?", — запитала у чоловіків ведуча.

Леся Нікітюк з нареченим / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Команда дала правильну відповідь — собака не могла бути присутньою поруч з нею у лікарні. Після цього Нікітюк поділилась, хто насправді підтримував її під час найважливішого моменту.

"Під час того, як я народжувала в першому пологовому будинку Києва, на моїх пологах був присутній мій рідний, найулюбленіший чоловік, собаки не було", — розкрила інтригу Леся.

Леся Нікітюк з сином / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Проте ведуча зізналась, що військовослужбовець не був безпосередньо у пологовому залі. Він очікував сина за дверима.

"Щоправда, він не був прямо на пологах, він стояв під дверима, але він усе чув - як я не кричала, а просто запрошувала сина в цей світ", — підкреслила ведуча.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

