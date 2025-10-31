Одна сукня на двох: зрадниці Йолка і Лоліта зганьбилися на червоній доріжці

Йолка і Лоліта з'явилися в одній сукні на премії країни-агресора.

https://glavred.net/starnews/odno-plate-na-dvoih-predatelnicy-elka-i-lolita-opozorilis-na-krasnoy-dorozhke-10711112.html Посилання скопійоване

Лоліта і Йолка прийшли на премію в одному вбранні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лоліта, Йолка

Ви дізнаєтеся:

Лоліта і Йолка зустрілися на російській премії

Який модний провал трапився зі зрадницями України

Зрадниці України Лоліта Мілявська та Йолка зганьбились на російській премії "Золотий грамофон". Як повідомили росЗМІ, на запроданок чекав сюрприз просто на червоній доріжці.

Лоліта Мілявська та Йолка з'явилися перед об'єктивами камер в абсолютно ідентичних сукнях. Обидві співачки обрали для премії чорну блискучу сукню до підлоги. Єдиною відмінністю в нарядах стали аксесуари - Йолка додала до вбрання ще й чорні рукавички. Оскільки обидві запроданки брюнетки, це вбрання перетворило їх не на ікон стилю, а на суцільну чорну пляму.

відео дня

Лоліта на премії "Золотий грамофон" / скрін з відео

Такий модний провал стилістів артисток не залишився непоміченим. У коментарях розгорілися палкі суперечки, в яких зрадницям пригадали і їхнє українське походження.

Ялинка в однаковій сукні з Лолітою / скрін із відео

"Купуєш сукню за дорого, а все одно інкубатор!"

"І кожній сказали, що вона буде єдина в такій сукні"

"У Лоліти все плоско, нежіночно. Ялинка теж не вау. Сукня для фігуристих дам"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що нещодавно в Мережі з'явилося відео з концерту Йолки, в якому вона скаржиться, що у неї болить серце, мовляв, вона хвилюється, що в Україні зараз живе її мама і друзі. Проте називати війну війною Іванців зі сцени побоялася.

Також російська співачка Лоліта Мілявська збирається відновити свою колишню популярність. Вона повертається на сцену після низки скасувань її концертів. Скасування відбулися під час ювілейного туру артистки, їй довелося все скасувати через активістів.

Вас може зацікавити:

Про персону: співачка Йолка Йолка (Єлизавета Іванцев) - російська співачка з України, колишня учасниця КВК. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ. Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету рф, побічно фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соцмережах допомагає спонсорувати війну. Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред