Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Одна сукня на двох: зрадниці Йолка і Лоліта зганьбилися на червоній доріжці

Христина Трохимчук
31 жовтня 2025, 10:42
127
Йолка і Лоліта з'явилися в одній сукні на премії країни-агресора.
Лоліта, Елка
Лоліта і Йолка прийшли на премію в одному вбранні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лоліта, Йолка

Ви дізнаєтеся:

  • Лоліта і Йолка зустрілися на російській премії
  • Який модний провал трапився зі зрадницями України

Зрадниці України Лоліта Мілявська та Йолка зганьбились на російській премії "Золотий грамофон". Як повідомили росЗМІ, на запроданок чекав сюрприз просто на червоній доріжці.

Лоліта Мілявська та Йолка з'явилися перед об'єктивами камер в абсолютно ідентичних сукнях. Обидві співачки обрали для премії чорну блискучу сукню до підлоги. Єдиною відмінністю в нарядах стали аксесуари - Йолка додала до вбрання ще й чорні рукавички. Оскільки обидві запроданки брюнетки, це вбрання перетворило їх не на ікон стилю, а на суцільну чорну пляму.

відео дня
Лоліто.
Лоліта на премії "Золотий грамофон" / скрін з відео

Такий модний провал стилістів артисток не залишився непоміченим. У коментарях розгорілися палкі суперечки, в яких зрадницям пригадали і їхнє українське походження.

Елько!
Ялинка в однаковій сукні з Лолітою / скрін із відео

"Купуєш сукню за дорого, а все одно інкубатор!"

"І кожній сказали, що вона буде єдина в такій сукні"

"У Лоліти все плоско, нежіночно. Ялинка теж не вау. Сукня для фігуристих дам"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що нещодавно в Мережі з'явилося відео з концерту Йолки, в якому вона скаржиться, що у неї болить серце, мовляв, вона хвилюється, що в Україні зараз живе її мама і друзі. Проте називати війну війною Іванців зі сцени побоялася.

Також російська співачка Лоліта Мілявська збирається відновити свою колишню популярність. Вона повертається на сцену після низки скасувань її концертів. Скасування відбулися під час ювілейного туру артистки, їй довелося все скасувати через активістів.

Вас може зацікавити:

Про персону: співачка Йолка

Йолка (Єлизавета Іванцев) - російська співачка з України, колишня учасниця КВК. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ.

Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету рф, побічно фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соцмережах допомагає спонсорувати війну.

Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Лоліта новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

12:06Війна
Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі

12:00Інтерв'ю
РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

10:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

Последние новости

12:45

Вийшов 4 сезон "Відьмака": куди зник Генрі Кавілл і як виглядає новий Геральт із Рівії

12:40

Зметуть зі столу першими: рецепт дуже смачних мініпіц на Геловін за 15 хвилин

12:37

Чому розряджається акумулятор: головна причина, про які не здогадуються водії

12:06

Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

12:00

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
11:58

"Харош бігати від армії – час літати!" - Мадяр в мотивуючому ролику оголосив про масштабний набір до Сил Безпілотних Систем актуально

11:52

Дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва публічно принизила його - що сталося

11:44

Українських пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто отримає безкоштовно

11:31

Вперше за довгий час: Еліна Світоліна з'явилась в Україні з батьками

Реклама
11:16

Не Китай: названо країну, яка відмовою від нафти нанесе серйозний удар по РФ

10:50

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

10:45

Гороскоп на завтра 1 листопада: Леви зірвуть куш, Скорпіонам - хороші новини

10:42

Одна сукня на двох: зрадниці Йолка і Лоліта зганьбилися на червоній доріжці

10:41

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

10:35

Що подивитися на Геловін: 12 атмосферних картин для тих, хто не любить фільми жахівВидео

10:14

Окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці - Атеш

10:09

Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17

09:52

Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

09:39

Українцям нарахують до 14 тисяч гривень пенсії: хто отримає підвищені виплати

09:12

РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України: МАГАТЕ б'є на сполох

Реклама
08:49

"Припиніть": Леся Нікітюк здивувала заявою про свого коханого

08:41

Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''

08:27

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:10

Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на Москвумнение

07:48

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

07:06

Ніч вибухів у РФ: дрони атакували цінні об'єкти в Орлі, Володимирі і Ярославлі

06:11

Гороскоп на листопад 2025 для Стрільців: місяць великих рішень і нових дорігВидео

06:10

Навіщо Росія веде злочинну війнумнение

06:00

Путініст Преснякова розкрив таємницю розлученого сина - деталі

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках ведучого новин за 63 секунди

05:05

"Його мозок руйнувався": дружина Вілліса розповіла про першу ознаку хвороби

04:30

Доля пошле особливу людину: які знаки зодіаку почують важливе зізнання

04:03

З чого насправді роблять жувальні гумки - що приховують виробникиВидео

03:34

Астрономи засікли загадкове тіло поруч із Землею: чи є загроза для людства

01:53

Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

01:33

Чим і як підживити троянди на зиму: найкращі добрива та натуральні засобиВидео

01:30

18-річний син Падалко і Соболєва підписав контракт із ЗСУ - де служить Михайло

01:05

Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у ТорськомуВидео

00:49

Штраф за лобове скло: що в авто може привернути увагу поліції

00:30

Велике повернення: 62-річний Квентін Тарантіно з'явиться на екранах

Реклама
30 октября, четверг
23:56

США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

23:42

Краще не придумаєш: як зробити добриво з картопляного лушпинняВидео

23:32

Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

23:10

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибутокВидео

23:10

"Це було серйозніше": фронтвумен Go_A після поцілунку з дівчиною зробила зізнанняВидео

22:44

Як оживити вазони взимку: садівниця показала копійчаний "коктейль" з аптечкиВидео

22:41

Яку клему потрібно першою знімати з акумулятора - названо правильний порядок

22:18

Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

22:00

Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"

21:46

Попов потролив донеччан після перемоги Динамо – відповідь не забарилася

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти