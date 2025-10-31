Рус
Вперше за довгий час: Еліна Світоліна з'явилась в Україні з батьками

Христина Трохимчук
31 жовтня 2025, 11:31
Еліна Світоліна провела час з найріднішими людьми.
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна повернулась в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Еліна Світоліна

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна вперше за тривалий час приїхала в Україну. Спортсменка відвідала рідну Одесу та поділилася зворушливими кадрами в Instagram.

На опублікованих світлинах видно чарівні пейзажі міста та Чорного моря.

У вересні Світоліна завершила змагальний сезон і вирушила у заслужену відпустку. Вона присвятила цей час родині — разом із близькими відсвяткувала третій день народження донечки Скай і насолодилася подорожами. За час відпочинку Еліна встигла побувати в Португалії, Саудівській Аравії, а тепер — уперше за довгий час — повернулася в Україну.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна повернулась в Одесу / фото: instagram.com, Еліна Світоліна

Тенісистка також опублікувала тепле сімейне фото з батьками та бабусею. Разом вони відвідали виставу в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Усі члени родини виглядали щасливими та елегантно вбраними.

"Час з родиною", — коротко написала Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна з батьками і бабусею / фото: instagram.com, Еліна Світоліна

Еліна Світоліна — батьки

Родина Еліни Світоліної відіграє важливу роль у її житті та кар’єрі. Її батько, Михайло Світолін, у минулому займався боротьбою, а мати, Ольга Світоліна, працювала економістом. З дитинства вони підтримували доньку в її спортивних прагненнях і зробили вагомий внесок у становлення Еліни як професійної тенісистки.

Раніше Главред повідомляв, що Еліна Світоліна відзначилася у складі національної збірної на Кубку Біллі Джин Кінг, допомігши команді вперше в історії потрапити до четвірки найсильніших збірних світу. Організатори турніру номінували українську тенісистку на премію "Heart Award".

Також українська тенісистка Еліна Світоліна в жовтні 2022 року вперше стала матір'ю. У її союзі з французьким тенісистом Гаелем Монфісом з'явилася донька Скай. На недавніх фото спортсменка все ж показала, чи не вперше, який вигляд має Скай.

Про персону: Еліна Світоліна

Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

