УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ракетний удар РФ по Київщині: пошкоджено 72 приватні будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівель

Анна Ярославська
24 червня 2024, 06:57
367
За медичною допомогою звернулися двоє людей із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.
Ракетний удар по Київській області 23 червня 2024 року
Наслідки ракетного удару РФ по Київській області 23 червня 2024 року / Колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Унаслідок ракетної атаки на Київську область у ніч на неділю, 23 червня, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватні будинки та квартири у восьми багатоповерхівках, лікарню та 13 інших будівель. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

По медичну допомогу звернулися двоє людей із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.

Уламками також пошкоджено корпуси лікарні.

відео дня

Крім того, пошкоджено 13 будівель. Серед них комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

Пошкоджено також 28 автомобілів.

  • Ракетний удар по Київщині 23 червня 2024
    Ракетний удар по Київщині 23 червня 2024 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Ракетний удар по Київщині 23 червня 2024
    Ракетний удар по Київщині 23 червня 2024 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Ракетний удар по Київщині 23 червня 2024
    Ракетний удар по Київщині 23 червня 2024 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Ракетний удар по Київщині 23 червня 2024
    Ракетний удар по Київщині 23 червня 2024 Фото: t.me/UA_National_Police

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, уночі 23 червня окупанти атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря. Дві ракети збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

Як повідомляв Главред, російські окупанти вдень 23 червня завдали ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ). Прогриміли вибухи і в Дніпропетровській області - сили ППО відпрацювали по розвідувальному дрону окупантів.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

22 червня окупанти підняли в повітря свою авіацію. Ворог здійснив пуски КАБів у бік Харкова. Один із них влучив у житловий будинок.

Кількість постраждалих збільшилася до 52 осіб. Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані. Серед постраждалих є діти - дві дівчинки 12 і 13 років.

Ракетний удар РФ по Київщині: пошкоджено 72 приватні будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівель
КАБ - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Київська область новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

У РФ є просування біля чотирьох населених пунктів: у DeepState розкрили деталі

У РФ є просування біля чотирьох населених пунктів: у DeepState розкрили деталі

07:46 Україна
Ракетний удар РФ по Київщині: пошкоджено 72 приватні будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівель

Ракетний удар РФ по Київщині: пошкоджено 72 приватні будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівель

06:57 Україна
Під Євпаторією гримлять потужні вибухи: у Мережі назвали ціль "прильотів"

Під Євпаторією гримлять потужні вибухи: у Мережі назвали ціль "прильотів"

00:11 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова 8707

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 червня: Дівам - рутина, Рибам - прибуток 7894

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 червня: Дівам - рутина, Рибам - прибуток

У Криму - вибухи, російська ППО шарахнула по пляжу з людьми 5508

У Криму - вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьми

Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода 3000

Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

Останні новини

07:51

"Нехай у світі залишаються": відома ведуча категорично висловилася про Потапа і Настю Каменських

07:46

У РФ є просування біля чотирьох населених пунктів: у DeepState розкрили деталі

06:57

Ракетний удар РФ по Київщині: пошкоджено 72 приватні будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівельФото

06:45

Як Україні відновити енергетику?Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти морозиво

Розпад Росії неминучий, вона виходить на фінішну пряму – ОгризкоРозпад Росії неминучий, вона виходить на фінішну пряму – Огризко
03:27

20-річний "краш": дружина Меладзе показала фото їхнього старшого сина, Мережа "охкає"

02:35

Чим можна відмити засохлу монтажну піну: лайфхак, який врятує ваші поверхні

01:35

2 найкращі способи, щоб усунути проблему назавжди: що робити, щоб у льоху не було вогкості

00:11

Під Євпаторією гримлять потужні вибухи: у Мережі назвали ціль "прильотів"

Реклама
23 червня, неділя
23:32

Бійня в Дагестані: у кількох містах спалахнули бої, багато загиблих і пораненихВідео

22:16

"Легше не стане": Буданов дав тривожний прогноз щодо наступу РФ

22:13

Мир на базі формули України: Зеленський розкрив нові плани Києва

21:27

"Треба знищувати": Зеленський назвав цілі ударів по об'єктах на території РФ

20:57

США та Україна разом доб'ються перемоги: Буданов зробив заяву про Трампа

20:27

"Немає іншого варіанту": Буданов прокоментував удари по цілях РФ у Криму

20:23

Церковне свято 24 червня: що не можна робити на Різдво святого Іоанна Хрестителя

20:04

Війська РФ просунулися на Донеччині, окуповано населений пункт - DeepState

19:39

Буде вже не так спекотно, як раніше: у яких областях будуть грози та дощі

19:21

"Зупинити російських терористів": заява Зеленського після удару по Харкову

18:34

Удар на 300 км, але поступається F-35: експерт назвав небезпечний винищувач РФВідео

Реклама
18:16

Українцям назвали терміни без електроенергії: графіки відключень на 24 червня

18:15

Вибухи в Криму: "Панцир" атакував пляж із людьми, ATACMS "накрили" базу ЧФ

17:13

Спалили колони росіян: удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного "кулака" РФ – AP

17:11

Може бути боляче: Настя Каменських розповіла, чи зраджували їй у стосунках

17:09

Біля Вовчанська помічено "Сонцепік", в експерта це викликало запитання

16:45

"План РФ по окупації Донеччини": генерал розкрив, коли ЗСУ почнуть контрнаступ

16:16

Настя Приходько схудла за два тижні: як зірці це вдалося

16:14

Українські морські дрони могли збити вертоліт РФ: експерт розкрив деталі

15:41

Дикун та бунтар з чуприною: рецензія на фільм "Байкери"

15:28

Росія вдень знову атакувала Харків авіацією

15:20

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня: Тельцям - сюрприз, Ракам - задоволення

15:12

Військова допомога Україні без обмежень: у Південній Кореї назвали Росії умову

14:42

Зрадника Джигана публічно зганьбили у його улюбленій Росіюшці

14:33

Колишній Трінчер переїжджає за кордон під час війни: розкрив, яку країну обрав

13:58

Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

13:46

У Криму - вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьмиВідео

13:17

Про типового гопника Миколу ТищенкаПогляд

12:59

Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку: Плетенчук розкрив причину

12:37

Обрано найпотворнішого пса у світі: він "допомагав" собакам в Україні, фотоФото

12:30

Закон про військову поліцію: основні норми та ризики

Реклама
12:15

Залишилися дружина і 9-річний син: ракета РФ вбила енергетика "Укренерго"

12:02

Армія РФ продовжує наступ на Часів Яр: окупанти просунулись вперед

11:46

Бо не сподобалася зачіска: у Києві 17-річний хлопець побив ветерана, який вигулював собаку

11:16

"Птиця" і "птах" – чи є різниця між словами: не усі знають правильну відповідьВідео

10:58

Росія розлютила Захід: які загрози після підписання угоди Путіна із КНДР

10:49

Любовний гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня: Ракам - гармонія, Рибам - благословення

10:05

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 червня: Дівам - рутина, Рибам - прибуток

09:59

РФ нарощує темпи літнього наступу: аналітики попередили про нові напрямки атак

09:57

ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області

09:31

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти