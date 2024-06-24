Ракетний удар РФ по Київщині: пошкоджено 72 приватні будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівель

За медичною допомогою звернулися двоє людей із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.

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Наслідки ракетного удару РФ по Київській області 23 червня 2024 року / Колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Унаслідок ракетної атаки на Київську область у ніч на неділю, 23 червня, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватні будинки та квартири у восьми багатоповерхівках, лікарню та 13 інших будівель. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

По медичну допомогу звернулися двоє людей із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.

Уламками також пошкоджено корпуси лікарні.

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Крім того, пошкоджено 13 будівель. Серед них комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

Пошкоджено також 28 автомобілів.

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, уночі 23 червня окупанти атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря. Дві ракети збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

Як повідомляв Главред, російські окупанти вдень 23 червня завдали ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ). Прогриміли вибухи і в Дніпропетровській області - сили ППО відпрацювали по розвідувальному дрону окупантів.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

22 червня окупанти підняли в повітря свою авіацію. Ворог здійснив пуски КАБів у бік Харкова. Один із них влучив у житловий будинок.

Кількість постраждалих збільшилася до 52 осіб. Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані. Серед постраждалих є діти - дві дівчинки 12 і 13 років.

КАБ - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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