"Відключення світла будуть не менше 5 років": Гончар описав непросте завдання для України

Україні знадобиться багато років, щоб відремонтувати пошкоджені й побудувати нові енергетичні потужності та почати повністю забезпечувати себе електроенергією.

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Гончар описав непросте завдання для України/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Українцям доведеться жити в умовах постійних відключень електроенергії щонайменше 5 років – саме стільки часу буде потрібно, щоб відновити пошкоджені і зруйновані, а також збудувати нові енергетичні потужності.

Тому заява прем’єрміністра України Дениса Шмигаля про те, що Україні роками доведеться жити в режимі економії електроенергії, тобто з відключеннями, є не прогнозом, а констатацією факту. Про це сказав президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді.

"Це не прогноз, а констатація факту. З огляду на те, що протягом 2022-2024 років зазнала і продовжує зазнавати ураження вся енергетична система України, в найближчі місяці стоїть завдання хоча б мінімально забезпечити енергетичні потреби, проводячи ремонтно-відновлювальні роботи, і це з урахуванням того, що відключення будуть тривати", – зазначив Гончар. відео дня

За його словами, наступним завданням є відновлення уражених енергетичних об’єктів, передусім генерації, там, де це можливо (а в більшості випадків це неможливо). І це триватиме наступний рік-два.

"А в подальшому стоїть завдання будівництва нової генерації, тому що вже зараз ціла низка об’єктів генерації не підлягає відновленню не тільки тому, що вона була уражена ворожими ударами, а й тому, що вона була настільки застарілою, що на ладан дихала. Тому щось там відновлювати немає жодного сенсу – треба будувати нове. І такої морально й фізично застарілої теплової генерації (наголошую, саме теплової) у нас було понад 80%", – сказав експерт.

Він наголосив, що питання будівництва нових генеруючих потужностей буде вирішуватися щонайменше п’ять років.

"І зараз я не розглядаю питання атомної генерації. Йдеться про необхідну нам за цих обставин маневрову генерацію: теплову енергетику та гідроенергетику. Що стосується гідроенергетики, то нам тут розгулятися нема де. Так, гідроенергетика відігравала важливу роль, але в загальному енергобалансі вона становила не більше 7%. Тому навіть якщо щось відновити, цього все одно буде недостатньо", – зазначив він.

Експерт сказав, що, очевидно, прем’єр Шмигаль повторив те, що йому показали фахівці. У той же час Гончар наголошує, що про це потрібно було говорити раніше. Адже серйозних ушкоджень об’єкти енергетики зазнавали і в 2022-2023 роках. Але оскільки у нас були досить великі запаси генеруючих потужностей, ми могли виробляти значно більше електроенергії, ніж нам було потрібно для споживання.

"Тому, коли Росія знищувала ракетним ударом певний енергоблок теплової електростанції, інший енергоблок продовжував працювати, і це рятувало ситуацію. Так само і з системами передачі електроенергії: щось було знищено агресором, а щось включалося в мережу з консервації. Тож ситуацію рятували ті надлишкові запаси генерації передавальних потужностей, які були "непотрібними", тому що не було потрібним виробництво таких обсягів електроенергії. Ситуація щодо потреб електроенергії в Україні початку 1990-х років і 2020-х відрізняється: значно знизилося споживання енергомістких галузей промисловості, тому резерв у нас був солідний", – сказав Гончар.

Він зазначив, що нищення резерву почалося в 2022-2023 роках, а зараз знищуються основні потужності, які не є резервними. Відповідно, для поновлення наших потужностей доведеться вдатися до масштабного будівництва. А цей час вимірюється роками, не тижнями чи місяцями.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше прем’єрміністр України Денис Шмигаль зробив невтішну заяву щодо відключень світла. Економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки, наголосив він.

Також раніше у WP зазначали, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці – на Україну чекають проблеми. Унаслідок атак російських окупантів втрачено понад 9 гігават генерувальних потужностей, майже половина енерговиробництва, сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував "революцію" в генерації та швидке відновлення потужностей. Він зазначив, що в коротшій перспективі має реалізуватися швидке й недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можна зараз відновити, і попросив у міжнародних партнерів підтримки у цьому.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар зазначив, що буде ще гірше, ситуація з тривалими відключеннями світла затягнеться.

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