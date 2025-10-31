'Цілі визначено': Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

СБУ з СЗР визначили пріоритетні цілі для далекобійних ударів України.

Сили оборони готують нові далекобійні удари по РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

Ключові тези Зеленського:

ЗСУ готують далекобійні удари по ключових цілях у РФ

Україна готує розширення санкцій проти російських підприємств ВПК

Санкції проти російської нафти можуть спричинити втрати РФ до $50 млрд

Збройні сили України найближчим часом здійснять серію далекобійних ударів по ключових об'єктах на території РФ. Уже визначено пріоритетні цілі для ураження. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Разом із главами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України визначили пріоритетні цілі для наших далекобійних санкцій на найближчий час. Обов’язково все реалізуємо", - зазначив Зеленський. відео дня

Санкційний удар по російському ВПК

Президент також узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи України. За його словами, значна кількість російських підприємств, які беруть участь у виробництві ракет, боєприпасів та іншого озброєння, досі не підпадає під міжнародні санкції. Україна вже підготувала пропозиції для партнерів, щоб ці прогалини були усунені найближчим часом.

"Ми це виправимо", - наголосив Зеленський.

Крім цього, глава держави доручив уряду активніше координувати дії із союзниками, щоб забезпечити синхроніцію санкцій проти РФ. Найбільший ефект, як наголосив Зеленський, має саме кумулятивний вплив санкцій, коли різні країни застосовують однакові обмеження.

"І тому принципово, щоб партнери брали до своїх юрисдикцій напрацювання, які вже діють у сусідів. Це вимагає значної роботи всередині Групи семи, а також у Європі - щоб санкції Євросоюзу були підтримані Швейцарією, Норвегією, Британією та іншими країнами поза межами ЄС, роботи з Японією, Канадою та Сполученими Штатами. Російські втрати тільки від санкцій проти нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів наступного року, і збільшити цю суму російських втрат цілком можливо", - вважає президент.

Нові укази та боротьба з обходом санкцій

Зеленський підписав нові укази про запровадження українських санкцій проти осіб, які працюють на потреби російського військового виробництва та займаються пропагандою. Окрему увагу приділено блокуванню схем обходу санкцій.

"І кожну схему обходу санкцій будемо й надалі блокувати. Дякую всім, хто допомагає", - запевнив він.

По яких об'єктах РФ може бити Україна - думка експерта

Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду заявив, що однією з найбільш обговорюваних цілей для ударів по РФ є так званий "ямальський хрест" - вузловий пункт перетину магістральних газопроводів. Водночас експерт зауважив, що реалізація такого сценарію залежить передусім від технічних можливостей України.

"Багато що залежить від наших можливостей у виробництві ракет, оскільки подібні об'єкти в Росії ретельно охороняються і прикриваються засобами ППО", - пояснив він.

За його словами, ураження енергетичних і транспортних вузлів може створити сильний економічно-політичний тиск на Росію.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, ніч на 31 жовтня в Росії була неспокійною через серію ударів безпілотників по критичних енергетичних та нафтопереробних об’єктах. В Орлі безпілотники влучили у ТЕЦ, а у Володимирі атаковано ключову електропідстанцію "Володимирська".

Також у ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський НПЗ. За даними Генштабу, це один із найстаріших НПЗ Росії, що входить до структури "Роснефті" та використовується для забезпечення потреб ЗС РФ.

Крім цього, підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

