Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 1 листопада

Що не можна робити 1 листопада

Народні прикмети та традиції

У суботу, 1 листопада, віряни святкують день пам'яті святих чудотворців і безсрібників Косьми і Дам'яна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 1 листопада

Косьма і Дам'ян жили в III столітті в Малій Азії, у провінції Кілікія (територія сучасної Туреччини). Їхня мати, Феодотія, виховала синів у християнській вірі, навчаючи їх милосердя і доброти. Здобувши освіту в галузі медицини, брати почали лікувати різні хвороби - не тільки тілесні, а й духовні.

Вони ніколи не брали плати за лікування, вважаючи, що дар зцілення - це дар Божий, а не людська заслуга. Їхня допомога була безкорисливою, тому народ прозвав їх "безсрібниками".

Часто брати лікували не тільки людей, а й тварин. Їхня слава як хороших лікарів і праведників поширилася далеко за межі їхнього краю.

Попри те, що брати допомагали всім християнам і язичникам, їхня віра в Христа викликала ненависть язичницьких жерців. За переказами, їх підступно вбив власний учитель-лікар, охоплений заздрістю до їхньої слави. Коли він запросив братів нібито для збору лікарських трав, вивів їх у гори і там побив камінням, а потім втопив у річці. Але Бог прославив їх після смерті численними чудесами.

Що не можна робити 1 листопада

Не слід працювати фізично - народ казав: "Косьма і Дам'ян - роботу відклади, а за здоров'я молись".

Не можна відмовляти в допомозі - святі брати завжди допомагали безкорисливо.

Не варто шити, вишивати, різати, в'язати чи колоти - бо "можна себе чи рідних покалічити" - адже святі дбають про здоров'я.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

уже випав перший сніг - він лежатиме довго;

теплий і ясний день - до лагідної зими;

сильний вітер - чекайте бурі та хуртовини взимку;

іде дощ або туман - зима буде сира і сніжна.

У народі 1 листопада називалося Кузьминки. Вважалося, що Кузьма і Дем'ян замикають землю - останній день перед справжнім холодом. Починалися дівочі вечорниці: пекли коржі, варили кашу, співали пісні, загадували долю. У багатьох селах молилися за здоров'я людей і худоби, адже святі вважалися цілителями.

Іменини 1 листопада

Які завтра іменини: Адріан, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна.

Талісманом людини, народженої 1 листопада, є гематит. Один із найулюбленіших мінералів ювелірів, який здавна цінували за глибокий блиск і внутрішню силу. Вважалося, що цей камінь обирає не всіх: він розкриває свою енергію тільки перед тими, хто сповнений упевненості, внутрішньої стійкості та сили духу.

