Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
31 жовтня 2025, 15:17
74
1 листопада не варто шити, вишивати, різати, в'язати чи колоти - бо "можна себе чи рідних покалічити" - адже святі дбають про здоров'я.
Яке 1 листопада свято
Яке 1 листопада свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 1 листопада
  • Що не можна робити 1 листопада
  • Народні прикмети та традиції

У суботу, 1 листопада, віряни святкують день пам'яті святих чудотворців і безсрібників Косьми і Дам'яна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 1 листопада

Косьма і Дам'ян жили в III столітті в Малій Азії, у провінції Кілікія (територія сучасної Туреччини). Їхня мати, Феодотія, виховала синів у християнській вірі, навчаючи їх милосердя і доброти. Здобувши освіту в галузі медицини, брати почали лікувати різні хвороби - не тільки тілесні, а й духовні.

відео дня

Вони ніколи не брали плати за лікування, вважаючи, що дар зцілення - це дар Божий, а не людська заслуга. Їхня допомога була безкорисливою, тому народ прозвав їх "безсрібниками".

Часто брати лікували не тільки людей, а й тварин. Їхня слава як хороших лікарів і праведників поширилася далеко за межі їхнього краю.

Попри те, що брати допомагали всім християнам і язичникам, їхня віра в Христа викликала ненависть язичницьких жерців. За переказами, їх підступно вбив власний учитель-лікар, охоплений заздрістю до їхньої слави. Коли він запросив братів нібито для збору лікарських трав, вивів їх у гори і там побив камінням, а потім втопив у річці. Але Бог прославив їх після смерті численними чудесами.

Що не можна робити 1 листопада

  • Не слід працювати фізично - народ казав: "Косьма і Дам'ян - роботу відклади, а за здоров'я молись".
  • Не можна відмовляти в допомозі - святі брати завжди допомагали безкорисливо.
  • Не варто шити, вишивати, різати, в'язати чи колоти - бо "можна себе чи рідних покалічити" - адже святі дбають про здоров'я.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • уже випав перший сніг - він лежатиме довго;
  • теплий і ясний день - до лагідної зими;
  • сильний вітер - чекайте бурі та хуртовини взимку;
  • іде дощ або туман - зима буде сира і сніжна.

У народі 1 листопада називалося Кузьминки. Вважалося, що Кузьма і Дем'ян замикають землю - останній день перед справжнім холодом. Починалися дівочі вечорниці: пекли коржі, варили кашу, співали пісні, загадували долю. У багатьох селах молилися за здоров'я людей і худоби, адже святі вважалися цілителями.

Іменини 1 листопада

Які завтра іменини: Адріан, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна.

Талісманом людини, народженої 1 листопада, є гематит. Один із найулюбленіших мінералів ювелірів, який здавна цінували за глибокий блиск і внутрішню силу. Вважалося, що цей камінь обирає не всіх: він розкриває свою енергію тільки перед тими, хто сповнений упевненості, внутрішньої стійкості та сили духу.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

15:27Війна
Україна знищила "Орєшнік" під носом у РФ: Малюк розкрив деталі секретної місії

Україна знищила "Орєшнік" під носом у РФ: Малюк розкрив деталі секретної місії

14:05Війна
"Серйозна битва": Зеленський відповів, чи оточені ЗСУ біля Покровська

"Серйозна битва": Зеленський відповів, чи оточені ЗСУ біля Покровська

13:54Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

Останні новини

16:21

Слово "комплімент" можна замінити: названо милозвучні українські відповідники

16:12

В Іспанії проведуть "секретну" зустріч 35 країн для обговорення війни в Україні - ЗМІ

16:01

"Відмовляється зустрічатися": донька екссолістки "ВІА Гри" прийняла рішення

15:52

Українцям розповіли, де можна законно заготовляти дрова на зиму, щоб не отримати штраф

15:27

"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
15:17

Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

15:05

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію новини компанії

15:02

Ціни підвищують майже щодня: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

14:54

Як позбутися неприємних запахів у холодильнику раз і назавжди: простий лайфхак

Реклама
14:26

Настя Каменських відмовилася від їжі - що з нею відбувається

14:14

Гороскоп на листопад 2025: лише 3 знаки зодіаку чекає фінансова фортуна

14:05

Україна знищила "Орєшнік" під носом у РФ: Малюк розкрив деталі секретної місії

13:58

Найкрасивіше село на планеті: де знаходиться та чому місцеві ладні звідти втекти

13:56

Справжній король столу - нереально смачний салат "Чикаго"Відео

13:54

"Серйозна битва": Зеленський відповів, чи оточені ЗСУ біля Покровська

13:53

В РФ заявили про готовність до прямих переговорів з Україною, але є нюанс

13:47

Як відучити кота залазити на стіл: ветеринар дав просту пораду

13:27

"Він все чув": Нікітюк розкрила, чи був її наречений на пологах

13:15

Звичайні забобони чи реальна заборона: що насправді не можна робити у неділюВідео

13:14

Допомогли повстанці: воїни ССО знищили та уразили дороговартісні елементи ППО РФ

Реклама
13:06

Китай не буде займатися завершенням війни: навіщо Трамп насправді зустрічався з Сі

12:45

Вийшов 4 сезон "Відьмака": куди зник Генрі Кавілл і як виглядає новий Геральт із РівіїВідео

12:40

Зметуть зі столу першими: рецепт дуже смачних мініпіц на Геловін за 15 хвилин

12:37

Чому розряджається акумулятор: головна причина, про які не здогадуються водії

12:06

Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

12:00

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі

11:58

"Харош бігати від армії – час літати!" - Мадяр в мотивуючому ролику оголосив про масштабний набір до Сил Безпілотних Систем актуально

11:52

Дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва публічно принизила його - що сталося

11:44

Українських пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто отримає безкоштовно

11:31

Вперше за довгий час: Еліна Світоліна з'явилась в Україні з батьками

11:16

Не Китай: названо країну, яка відмовою від нафти нанесе серйозний удар по РФ

10:50

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

10:45

Гороскоп на завтра 1 листопада: Леви зірвуть куш, Скорпіонам - хороші новини

10:42

Одна сукня на двох: зрадниці Йолка і Лоліта зганьбилися на червоній доріжці

10:41

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

10:35

Що подивитися на Геловін: 12 атмосферних картин для тих, хто не любить фільми жахівВідео

10:14

Окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці - Атеш

10:09

Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17

09:52

Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

09:39

Українцям нарахують до 14 тисяч гривень пенсії: хто отримає підвищені виплати

Реклама
09:12

РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України: МАГАТЕ б'є на сполох

08:49

"Припиніть": Леся Нікітюк здивувала заявою про свого коханого

08:41

Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''

08:27

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:10

Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на МосквуПогляд

07:48

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

07:06

Ніч вибухів у РФ: дрони атакували цінні об'єкти в Орлі, Володимирі і Ярославлі

06:11

Гороскоп на листопад 2025 для Стрільців: місяць великих рішень і нових дорігВідео

06:10

Навіщо Росія веде злочинну війнуПогляд

06:00

Путініст Преснякова розкрив таємницю розлученого сина - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиСалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти