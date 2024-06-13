РФ атакувала більшу частину електростанцій: на чому тримається енергетика України

Михайло Гончар розповів, що 1 червня росіяни били по об’єктах сонячної генерації, бо побачили, що це вдень допомагає енергосистемі.

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Росія знищує енергетику України / колаж: Главред, фото: unsplash

На сайті Главред відбувся чат із президентом Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайлом Гончаром. Експерт відреагував на інформацію Financial Times про те, що Росія вивела з ладу чи захопила більше половини українських електростанцій.

"Зараз наша енергетика тримається на атомці – 9 енергоблоках трьох наших АЕС: Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської. А також на тому, що залишилося від функціонуючої гідрогенерації: каскад дніпровських ГЕС, ГЕС на Дністрі та малі ГЕС. Щось там залишилося від теплової енергетики. Міські ТЕЦ функціонують, але вони передусім орієнтовані на забезпечення теплом. І частково виручає відновлювальна енергетика, зокрема сонячна", - пояснив Гончар.

Михайло Гончар заявив, що 1 червня росіяни били по об’єктах сонячної генерації, бо побачили, що це вдень допомагає енергосистемі. Відновлювальна енергетика гарна сама по собі, але в енергосистемі вона постійно створює розбаланс.

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"Одна справа, коли вітер віє і світить сонце, а інша - коли цього нема, наприклад, вночі, і енергосистема розбалансовується, тому що пропадає певний обсяг генерації, і це доводиться чимось компенсувати, щоб енергосистема стабільно функціонувала", - розповів Гончар.

Він зазначив, що у цьому контексті Financial Times не зробив ніякого відкриття.

"Ба більше, їхня публікація виглядає як "пособничество агрессору". Ми зрозуміли, що на Заході спостерігають за нашою війною, як за футбольним матчем, а це мало б розглядатися через призму війни геноцидного типу Росії проти України", - додав Гончар.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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