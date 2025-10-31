Деякі вітчизняні продукти невдовзі стануть розкішшю: через що злетять ціни

Головне з новини:
- Взимку українські тепличні овочі майже зникають з ринку
- Основним постачальником овочів у холодний сезон залишається Туреччина
- Ціни на вітчизняні овочі можуть сягати понад 200 грн/кг
Українські споживачі цієї зими можуть зіткнутися з суттєвим зростанням цін на тепличні овочі. Причина - нестабільне енергопостачання та постійне подорожчання всіх видів енергоносіїв, необхідних для обігріву теплиць, повідомляє аналітична платформа EastFruit.
Власне виробництво стрімко скорочується
Як пояснив експерт проєкт Олександр Хорєв, у холодний період - з листопада по березень, а іноді й до квітня - українські теплиці майже не працюють.
"Можливо, до 10%, а то і менше, цієї продукції виробляється українськими компаніями, саме через дорогі енергоносії", - зазначив він.
Йдеться не лише про електроенергію - за словами Хорєва, всі види енергоносіїв, які використовуються для опалення теплиць, щороку зростають у ціні. На тлі девальвації гривні виробництво цієї продукції стає надзвичайно дорогим.
Туреччина - головний постачальник
У зимовий сезон основна частина овочів на полицях українських магазинів - імпортна.
"Традиційно в період з листопада по лютий-березень чи навіть квітень - ми користуємося саме імпортною продукцією, в першу чергу з Туреччини", - пояснив експерт.
Саме в цей час у Туреччині триває пік сезону, і країна активно експортує овочі до Європи.
Хорєв зазначив, що навіть у разі появи українських овочів у супермаркетах, їхня ціна буде суттєво вищою за імпортну. За його словами, вітчизняна продукція значно дорожча, ніж, наприклад, турецька, і різниця в ціні може сягати кілька разів.
Ціновий пік традиційно припадає на Новий рік
За словами експерта, найбільше зростання цін традиційно фіксується наприкінці січня.
"Гуртові ціни на тепличні овочі досягали максимум в період піку новорічних свят… це було і 150, і 160 гривень, і вище", - повідомив він.
А українська продукція іноді перевищувала навіть 200 гривень за кілограм. Водночас, за словами Хорєва, обсяги продажів залишаються мізерними: "Назвати це якоюсь, ну, гуртовою торгівлею, дуже важко".
Зростання цін в Україні: що каже експерт
За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, восени можливе незначне зростання цін на яйця - близько 10%, і то лише в разі, якщо підвищиться вартість електроенергії.
Експерт зазначив, що наразі ринок залишається стабільним, попит і пропозиція збалансовані, тому істотних цінових стрибків поки що не очікується.
Ціни на продукти - новини за темою
Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.
Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.
Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.
