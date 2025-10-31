Рус
Деякі вітчизняні продукти невдовзі стануть розкішшю: через що злетять ціни

Дар'я Пшеничник
31 жовтня 2025, 16:56
Через проблеми з електропостачанням та підвищення цін на енергоносії вартість тепличних овочів зросте цієї зими.

Магазин, овочі, продукти
Які продукти подорожчають взимку / Колаж: Главред, фото: freepik

Головне з новини:

відео дня
  • Взимку українські тепличні овочі майже зникають з ринку
  • Основним постачальником овочів у холодний сезон залишається Туреччина
  • Ціни на вітчизняні овочі можуть сягати понад 200 грн/кг

Українські споживачі цієї зими можуть зіткнутися з суттєвим зростанням цін на тепличні овочі. Причина - нестабільне енергопостачання та постійне подорожчання всіх видів енергоносіїв, необхідних для обігріву теплиць, повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Власне виробництво стрімко скорочується

Як пояснив експерт проєкт Олександр Хорєв, у холодний період - з листопада по березень, а іноді й до квітня - українські теплиці майже не працюють.

"Можливо, до 10%, а то і менше, цієї продукції виробляється українськими компаніями, саме через дорогі енергоносії", - зазначив він.

Йдеться не лише про електроенергію - за словами Хорєва, всі види енергоносіїв, які використовуються для опалення теплиць, щороку зростають у ціні. На тлі девальвації гривні виробництво цієї продукції стає надзвичайно дорогим.

Туреччина - головний постачальник

У зимовий сезон основна частина овочів на полицях українських магазинів - імпортна.

"Традиційно в період з листопада по лютий-березень чи навіть квітень - ми користуємося саме імпортною продукцією, в першу чергу з Туреччини", - пояснив експерт.

Саме в цей час у Туреччині триває пік сезону, і країна активно експортує овочі до Європи.

Хорєв зазначив, що навіть у разі появи українських овочів у супермаркетах, їхня ціна буде суттєво вищою за імпортну. За його словами, вітчизняна продукція значно дорожча, ніж, наприклад, турецька, і різниця в ціні може сягати кілька разів.

Ціновий пік традиційно припадає на Новий рік

За словами експерта, найбільше зростання цін традиційно фіксується наприкінці січня.

"Гуртові ціни на тепличні овочі досягали максимум в період піку новорічних свят… це було і 150, і 160 гривень, і вище", - повідомив він.

А українська продукція іноді перевищувала навіть 200 гривень за кілограм. Водночас, за словами Хорєва, обсяги продажів залишаються мізерними: "Назвати це якоюсь, ну, гуртовою торгівлею, дуже важко".

Зростання цін в Україні: що каже експерт

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, восени можливе незначне зростання цін на яйця - близько 10%, і то лише в разі, якщо підвищиться вартість електроенергії.

Експерт зазначив, що наразі ринок залишається стабільним, попит і пропозиція збалансовані, тому істотних цінових стрибків поки що не очікується.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти
