Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ціни підвищують майже щодня: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

Анна Косик
31 жовтня 2025, 15:02
115
Один з базових овочів, який купує багато українців, шалено здорожчав. На це є причина.
Овощи, деньги
В Україні переписали ціни на тепличні огірки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомили аналітики:

  • В Україні дорожчають тепличні огірки
  • Ціна на огірки перевищила 100 гривень за кілограм
  • Огірки продають дорожче через суттєве скорочення пропозиції

На українських тепличних комбінатах підходить до завершення сезон реалізації огірків. При цьому українські виробники до кінця сезону підвищують ціни на цей овоч практично щодня.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Станом на сьогодні, 31 жовтня, виробники готові відвантажувати тепличний огірок від 100 до 120 гривень за кілограм.

відео дня

Чому подорожчали огірки

Експерти проєкту пояснюють чергове подорожчання овоча тим, що пропозиція огірка з місцевих господарств суттєво скоротилася. На сьогоднішній день багато комбінатів вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації.

"Решта господарств пропонує цю продукцію лише невеликими партіями. Тим часом попит на ці овочі на внутрішньому ринку України залишається досить високим, що й провокує стрімке зростання цін", - йдеться у повідомленні.

Як змінилися ціни на тепличні огірки за рік

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сьогодні тепличні комбінати ведуть продаж огірка вже в середньому на 12% дорожче. При цьому не виключено, що така цінова тендеція буде зберігатися і надалі.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні ростуть ціни на овочі

Як писав Главред, аграрний експерт та координатор проекту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв попередив, що можливі перебої з електроенергією та зростання цін на енергоносії суттєво впливають на собівартість українських тепличних овочів.

За його словами, у холодний період року – з листопада по березень – частка вітчизняних тепличних овочів на внутрішньому ринку не перевищує 10%, бо вони щороку дорожчають, тож вирощування овочів стає просто "золотим".

Ціни на продукти - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні продукція, яка швидко псується і потребує зберігання в холодильнику, почне дорожчати через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.

Напередодні заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що на ціни на м'ясну продукцію, окрім вартості енергії, впливатиме й ситуація із зерновою групою.

Нагадаємо, Главред писав, що на початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 12%. Гуртові ціни на овоч зараз коливаються в межах 7–13 грн/кг.

Більше новин:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти огірки новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

15:27Війна
Україна знищила "Орєшнік" під носом у РФ: Малюк розкрив деталі секретної місії

Україна знищила "Орєшнік" під носом у РФ: Малюк розкрив деталі секретної місії

14:05Війна
"Серйозна битва": Зеленський відповів, чи оточені ЗСУ біля Покровська

"Серйозна битва": Зеленський відповів, чи оточені ЗСУ біля Покровська

13:54Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

Останні новини

16:21

Слово "комплімент" можна замінити: названо милозвучні українські відповідники

16:12

В Іспанії проведуть "секретну" зустріч 35 країн для обговорення війни в Україні - ЗМІ

16:01

"Відмовляється зустрічатися": донька екссолістки "ВІА Гри" прийняла рішення

15:52

Українцям розповіли, де можна законно заготовляти дрова на зиму, щоб не отримати штраф

15:27

"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
15:17

Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

15:05

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію новини компанії

15:02

Ціни підвищують майже щодня: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

14:54

Як позбутися неприємних запахів у холодильнику раз і назавжди: простий лайфхак

Реклама
14:26

Настя Каменських відмовилася від їжі - що з нею відбувається

14:14

Гороскоп на листопад 2025: лише 3 знаки зодіаку чекає фінансова фортуна

14:05

Україна знищила "Орєшнік" під носом у РФ: Малюк розкрив деталі секретної місії

13:58

Найкрасивіше село на планеті: де знаходиться та чому місцеві ладні звідти втекти

13:56

Справжній король столу - нереально смачний салат "Чикаго"Відео

13:54

"Серйозна битва": Зеленський відповів, чи оточені ЗСУ біля Покровська

13:53

В РФ заявили про готовність до прямих переговорів з Україною, але є нюанс

13:47

Як відучити кота залазити на стіл: ветеринар дав просту пораду

13:27

"Він все чув": Нікітюк розкрила, чи був її наречений на пологах

13:15

Звичайні забобони чи реальна заборона: що насправді не можна робити у неділюВідео

13:14

Допомогли повстанці: воїни ССО знищили та уразили дороговартісні елементи ППО РФ

Реклама
13:06

Китай не буде займатися завершенням війни: навіщо Трамп насправді зустрічався з Сі

12:45

Вийшов 4 сезон "Відьмака": куди зник Генрі Кавілл і як виглядає новий Геральт із РівіїВідео

12:40

Зметуть зі столу першими: рецепт дуже смачних мініпіц на Геловін за 15 хвилин

12:37

Чому розряджається акумулятор: головна причина, про які не здогадуються водії

12:06

Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

12:00

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі

11:58

"Харош бігати від армії – час літати!" - Мадяр в мотивуючому ролику оголосив про масштабний набір до Сил Безпілотних Систем актуально

11:52

Дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва публічно принизила його - що сталося

11:44

Українських пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто отримає безкоштовно

11:31

Вперше за довгий час: Еліна Світоліна з'явилась в Україні з батьками

11:16

Не Китай: названо країну, яка відмовою від нафти нанесе серйозний удар по РФ

10:50

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

10:45

Гороскоп на завтра 1 листопада: Леви зірвуть куш, Скорпіонам - хороші новини

10:42

Одна сукня на двох: зрадниці Йолка і Лоліта зганьбилися на червоній доріжці

10:41

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

10:35

Що подивитися на Геловін: 12 атмосферних картин для тих, хто не любить фільми жахівВідео

10:14

Окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці - Атеш

10:09

Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17

09:52

Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

09:39

Українцям нарахують до 14 тисяч гривень пенсії: хто отримає підвищені виплати

Реклама
09:12

РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України: МАГАТЕ б'є на сполох

08:49

"Припиніть": Леся Нікітюк здивувала заявою про свого коханого

08:41

Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''

08:27

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:10

Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на МосквуПогляд

07:48

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

07:06

Ніч вибухів у РФ: дрони атакували цінні об'єкти в Орлі, Володимирі і Ярославлі

06:11

Гороскоп на листопад 2025 для Стрільців: місяць великих рішень і нових дорігВідео

06:10

Навіщо Росія веде злочинну війнуПогляд

06:00

Путініст Преснякова розкрив таємницю розлученого сина - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиСалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти