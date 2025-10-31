Ціни підвищують майже щодня: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

Один з базових овочів, який купує багато українців, шалено здорожчав. На це є причина.

https://glavred.net/ukraine/ceny-povyshayut-pochti-ezhednevno-v-ukraine-stremitelno-dorozhaet-populyarnyy-produkt-10711196.html Посилання скопійоване

В Україні переписали ціни на тепличні огірки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомили аналітики:

В Україні дорожчають тепличні огірки

Ціна на огірки перевищила 100 гривень за кілограм

Огірки продають дорожче через суттєве скорочення пропозиції

На українських тепличних комбінатах підходить до завершення сезон реалізації огірків. При цьому українські виробники до кінця сезону підвищують ціни на цей овоч практично щодня.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Станом на сьогодні, 31 жовтня, виробники готові відвантажувати тепличний огірок від 100 до 120 гривень за кілограм.

відео дня

Чому подорожчали огірки

Експерти проєкту пояснюють чергове подорожчання овоча тим, що пропозиція огірка з місцевих господарств суттєво скоротилася. На сьогоднішній день багато комбінатів вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації.

"Решта господарств пропонує цю продукцію лише невеликими партіями. Тим часом попит на ці овочі на внутрішньому ринку України залишається досить високим, що й провокує стрімке зростання цін", - йдеться у повідомленні.

Як змінилися ціни на тепличні огірки за рік

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сьогодні тепличні комбінати ведуть продаж огірка вже в середньому на 12% дорожче. При цьому не виключено, що така цінова тендеція буде зберігатися і надалі.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні ростуть ціни на овочі

Як писав Главред, аграрний експерт та координатор проекту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв попередив, що можливі перебої з електроенергією та зростання цін на енергоносії суттєво впливають на собівартість українських тепличних овочів.

За його словами, у холодний період року – з листопада по березень – частка вітчизняних тепличних овочів на внутрішньому ринку не перевищує 10%, бо вони щороку дорожчають, тож вирощування овочів стає просто "золотим".

Ціни на продукти - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні продукція, яка швидко псується і потребує зберігання в холодильнику, почне дорожчати через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.

Напередодні заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що на ціни на м'ясну продукцію, окрім вартості енергії, впливатиме й ситуація із зерновою групою.

Нагадаємо, Главред писав, що на початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 12%. Гуртові ціни на овоч зараз коливаються в межах 7–13 грн/кг.

Більше новин:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред