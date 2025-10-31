Рус
В Іспанії проведуть "секретну" зустріч 35 країн для обговорення війни в Україні - ЗМІ

Віталій Кірсанов
31 жовтня 2025, 16:12
Організатори наголошують на максимальній секретності заходу: учасників попередили, що мобільні телефони на зустріч брати не можна.
В Іспанії проведуть
В Іспанії проведуть "секретну" зустріч 35 країн / Колаж Главред, ілюстративне фото: Офіс президента України

  • У першій частині обговорюватимуть посилення підтримки України
  • У другій частині делегати працюватимуть над гарантіями безпеки для України

У вівторок, 4 листопада, у Мадриді (Іспанія) відбудеться "закрита і конфіденційна" зустріч країн "коаліції охочих", яку проведе міністерство закордонних справ країни. Про це 31 жовтня інформувало іспанське ЗМІ El Mundo з посиланням на документ, що опинився в розпорядженні видання.

Зустріч триватиме з 9.00 до 15.30 і складатиметься з двох блоків обговорень, присвячених пошуку нових шляхів допомоги Україні, ідеться у статті.

Організатори наголошують на максимальній секретності заходу: учасників попередили, що мобільні телефони на зустріч брати не можна - їх зберуть у спеціально відведеному місці, зазначає ЗМІ. За його інформацією, делегатам також рекомендують не публікувати жодної інформації про зустріч у соцмережах або на публічних платформах.

У першій частині обговорюватимуть посилення підтримки України, включно з розв'язанням нагальних фінансових потреб Києва, зокрема у військовій та оборонній сферах, а також координацію ініціатив щодо посилення тиску на Росію, пишуть журналісти. Вони підкреслили, що мета дискусій - визначити пріоритети допомоги та досягти узгоджених рішень.

Після цього перед учасниками виступить міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, але сам він не братиме участі в усіх робочих сесіях, оскільки захід проведуть на рівні, нижчому за міністерський, підкреслило медіа.

У другій частині делегати працюватимуть над узгодженим підходом до гарантій безпеки для України, щоб обмінятися думками щодо поточних переговорів про безпекові зобов'язання, дізналися автори матеріалу. За їхніми даними, особлива увага буде приділена юридичним, політичним і дипломатичним аспектам, а також імовірним внескам "коаліції охочих" у стримування майбутніх російських агресій.

МЗС України прокоментувало інформацію ЗМІ про "секретну" зустріч в Іспанії

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про некоректне подання інформації іспанської газети щодо начебто "закритої й конфіденційної" зустрічі країн "коаліції охочих" 4 листопада в Іспанії. Про це він сказав журналістам 31 жовтня, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Тут некоректна подача інформації від іспанської газети. Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, із відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі й будемо в контакті за її підсумками", – сказав Тихий.

Які інтереси Китаю у війні - думка журналіста

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що Китай не зацікавлений у повній поразці або повній перемозі Росії. За його словами, Пекіну вигідна ослаблена, залежна від нього Росія, в якій центр впливу зміщений на схід.

Ідеальний для Китаю результат війни - коли і Москва, і Київ зможуть заявити про "свою перемогу". Такий баланс, на думку Денисенка, дає Пекіну максимальні стратегічні переваги.

З позитивного експерт зазначає, що рано чи пізно Китай і США будуть змушені домовитися, і після цього українське питання неминуче ввійде в ширший комплекс угод щодо Європи.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що європейський мирний план для України, ініційований Фінляндією, передбачає 12 пунктів, які об'єднані у дві фази: "припинення вогню" і "переговори".

Раніше стало відомо, що енергетична війна може змусити країну-агресора Росію та Україну сісти за стіл переговорів швидше, ніж будь-яка дипломатія. З настанням зими окупанти продовжать бойові дії, але інтенсивність знизиться через погіршення погодних умов.

Напередодні повідомлялося, що у США останнім часом найголосніше заявляли про готовність стати посередником у переговорах України та країни-агресора Росії. Однак несподівано ще одна країна виявила готовність прийняти у себе мирні переговори. Йдеться про Сербію.

війна в Україні новини Іспанії мирні переговори Удари вглиб РФ Фронт
