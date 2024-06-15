Кілька годин зі світла на добу та холодна зима: песимістичний прогноз Укренерго

В Україні взимку світло може бути всього по кілька годин на добу. Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький у коментарі УП назвав песимістичний сценарій.
У такому разі графіки можуть бути введені на 6-7 годин без електроенергії і 2-3 години зі світлом, каже Кудрицький.
"Є сценарії з холодною і теплою зимою. Поки це ворожіння на кавовій гущі. Як оператор, ми прораховуємо найгірші і найкращі випадки, які на нас можуть очікувати, і дії під час кожного з них. Але орієнтувати людей, що електрики не буде 12-15-20 годин ми просто не можемо, тому що ніхто не знає, що дійсно на нас чекає", - сказав Кудрицький.відео дня
Хто такий Володимир Кудрицький?
Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії.
Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal.
Був директором з розвитку Укртранснафти, представником держави в Нафтогазі, пише Вікіпедія.
Вимкнення світла в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, що в "Енергоатомі" попередили про збільшення дефіциту в системі. В установі зазначили, що дефіцит в енергосистемі може зрости через збільшення споживання електроенергії найближчими місяцями та ремонт енергоблоку АЕС. Зі свого боку це збільшить тривалість планових відключень електроенергії в Україні.
У липні світла може не бути по 10 годин на добу. Російські окупанти намагаються знищити українську енергетику і залишити Україну в повній темряві. Михайло Гончар заявив, що в різних регіонах може бути по-різному. Він переконаний, що РФ не зможе домогтися повного блекауту в Україні, оскільки у нас є атомна енергетика.
Західні аналітики вважають, що українці можуть бути без світла 20 годин. Країна-агресор Росія знищила половину електрогенеруючих потужностей України ударами по енергетичних об'єктах з кінця березня. Ситуація погіршиться, оскільки влітку температура підвищиться і люди вмикатимуть свої кондиціонери.
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