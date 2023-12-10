Українцям доводиться переплачувати за газ: в чому причина і як зберегти гроші

У "Нафтогазі" розповіли, чому українцям доводиться платити за газ більше.

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Українцям доводиться переплачувати за газ / колаж: Главред, фото: УНІАН

У деяких багатоквартирних будинках в Україні встановлено один домовий лічильник на газ. Однак через різницю кількості прописаних і тих, хто насправді живе в квартирі, іноді доводиться переплачувати. У "Нафтогазі" розповіли, що робити в такому випадку.

На офіційній сторінці відомства з'явилася інформація про те, як змінити дані про те, скільки зареєстрованих в будинку осіб там проживає. Для цього необхідно звернутися і написати заяву в Центр обслуговування клієнтів філії "Газмережі".

Як написати заяву

Для того, щоб подати заяву, змінити інформацію про проживаючих і перестати переплачувати за газ, в Газмережі потрібно з'явитися з наступним списком документів:

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паспорт

ідентифікаційний код

довідка про склад сім'ї

На підставі даних цих документів, співробітники установи зможуть актуалізувати дані і правильно відкоригувати перерахунок обсягів споживання на наступний період.

Оплата за газ

Нагадаємо, протягом цього опалювального сезону ціни на газ в Україні не зміняться. Однак у майбутньому підвищення цін на газ неминуче відбудеться. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов .

Також найближчим часом в Україні планується ввести ще одну, третю за рахунком, квитанцію за газ. Як повідомляє портал "ГазПравда", Нова платіжка буде приходити за утримання внутрішньобудинкових мереж.

Крім іншого, в деяких випадках українські клієнти під час оплати газу помилково не вказують номер свого особового рахунку, помиляються в цифрах або вказують чужий рахунок. Але, як говориться в поясненні порталу "Газправда", клієнти все ж можуть повернути свої кошти, які були сплачені помилково.

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