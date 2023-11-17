В Україні перевірки газових лічильників: як не допустити космічних сум у квитанціях

Українцям, які не дадуть можливості провести перевірку лічильників, прийдуть космічні суми в платіжках за газ.

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Українцям потрібно надавати доступ комунальникам до своїх лічильників газу / колаж Главред, фото УНІАН

Українцям, які не дадуть комунальникам можливості провести перевірку лічильників, прийдуть космічні суми в квитанціях за газ. Справа в тому, що в такому випадку розрахунок можуть виробляти за граничним обсягом споживання. Про це пише спеціалізований портал "ГазПравда".

Згідно із законодавством, якщо облгаз належним чином повідомив споживача про строки здійснення періодичної повірки лічильника, перешкоджати його діям – порушення, за яке передбачена відповідальність споживача.

У такому випадку представники облгазу складають акт про порушення, де представник облгазу повинен попередити споживача під особистий підпис про наслідки його рішення.

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Далі ситуація буде розвиватися так, що через 20 днів з дня складання такого акта споживачеві буде проведений розрахунок збитку за граничними обсягами споживання.

Акт про відмову побутового споживача в доступі до власного об'єкта вважається дійсним, якщо його підписали представник облгазу та одна незацікавлена особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або керуючий будинком, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення) або представник органу місцевого самоврядування.

У разі відмови споживача від підписання акта про порушення про це робиться відмітка в обох примірниках акта про порушення, один з яких надсилається споживачеві рекомендованим поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів з дня складання такого акта.

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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