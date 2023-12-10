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Війна могла закінчитись в 2022 році: екскомандир "Айдару" розкрив деталі

Юрій Берендій
10 грудня 2023, 14:45
За словами екскомандира роти в батальйоні "Айдар" війна у Україні могла закінчитись ще в 2022 році за умови надання західними союзниками відповідної зброї.
Війна могла закінчитись в 2022 році: екскомандир 'Айдару' розкрив деталі
Експерт розповів, що кардинально змінило хід війни в Україні/ Колаж Главред, фото: Міноборони України, Офіс президента

Західні союзники України повинні були з початку повномасштабного вторгнення змінити свій підхід для протистояння Росії. Зокрема, зброя, яка була відправлена в Україну у 2023 році, мала б надійти раніше, у 2022 році. Це б не дало росіянам достатньо часу на підготовку та зміцнення їхніх позицій. Про це заявив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий у інтерв'ю ТСН.ua.

"Ви хоч раз чули від Байдена словосполучення "перемога України" або "перемогти Росію". Ні не чули, тому що він ні разу цього не сказав. І це до питання про стратегічне бачення. Все, що ми чули від Байдена, а це все ж таки наш головний союзник, який найбільше для нас зробив, це словосполучення "не дати Путіну перемогти", "зупинити Путіна". Насправді ж ця різниця між "не дати Путіну перемогти" і "перемогти Путіна" чим далі тим більше вилазить в те, що Путін стає "людиною року", якій дали шанс перемогти", — розповів військовий аналітик.

За його словами, колективний Захід міг поводитися зовсім інакше. Адже, якби військову допомогу, яку Україна просила у 2022 році, передали негайно, конфлікт вже би був завершений.

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"Якби б ця допомога прийшла нам у 2022-му, то ця війна закінчилася б у 2022-му. Окупантів можна було розбити до того, як вони проведуть масову мобілізацію. Такий шанс був, на нього нам просто не дали заліза. Це повністю змінило хід війни", — каже Євген Дикий.

Він вказує на те, що технічні затримки у передачі військового спорядження не мали вирішального значення.

Євген Дикий робить висновок про те, що основною причиною були політичні затримки, які тривали надто довго через питання, що можна надати нам, а що не можна, адже це може привести до ескалації. Аналітик додає, що ця ескалація існує лише в їхньому уявленні, оскільки на практиці Росія вже веде війну всіма доступними засобами, за винятком ядерної зброї.

Війна Росії проти України - останні новини

Українська армія героїчно захищає території та свою незалежність, але перспектива завершення бойових дій залишається неоднозначною. Про ці обставини розповів екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

Як повідомили в прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, протягом останньої доби українські захисники успішно вдалося знищити сотні російських військових і кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та майор запасу Національної гвардії України розповів про збільшення активності російських окупантів в районі Авдіївки. За його словами, для Збройних Сил України існує загроза.

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війна в Україні ЗСУ
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