Війна могла закінчитись в 2022 році: екскомандир 'Айдару' розкрив деталі

За словами екскомандира роти в батальйоні "Айдар" війна у Україні могла закінчитись ще в 2022 році за умови надання західними союзниками відповідної зброї.

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Експерт розповів, що кардинально змінило хід війни в Україні/ Колаж Главред, фото: Міноборони України, Офіс президента

Західні союзники України повинні були з початку повномасштабного вторгнення змінити свій підхід для протистояння Росії. Зокрема, зброя, яка була відправлена в Україну у 2023 році, мала б надійти раніше, у 2022 році. Це б не дало росіянам достатньо часу на підготовку та зміцнення їхніх позицій. Про це заявив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий у інтерв'ю ТСН.ua.

"Ви хоч раз чули від Байдена словосполучення "перемога України" або "перемогти Росію". Ні не чули, тому що він ні разу цього не сказав. І це до питання про стратегічне бачення. Все, що ми чули від Байдена, а це все ж таки наш головний союзник, який найбільше для нас зробив, це словосполучення "не дати Путіну перемогти", "зупинити Путіна". Насправді ж ця різниця між "не дати Путіну перемогти" і "перемогти Путіна" чим далі тим більше вилазить в те, що Путін стає "людиною року", якій дали шанс перемогти", — розповів військовий аналітик.

За його словами, колективний Захід міг поводитися зовсім інакше. Адже, якби військову допомогу, яку Україна просила у 2022 році, передали негайно, конфлікт вже би був завершений.

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"Якби б ця допомога прийшла нам у 2022-му, то ця війна закінчилася б у 2022-му. Окупантів можна було розбити до того, як вони проведуть масову мобілізацію. Такий шанс був, на нього нам просто не дали заліза. Це повністю змінило хід війни", — каже Євген Дикий.

Він вказує на те, що технічні затримки у передачі військового спорядження не мали вирішального значення.

Євген Дикий робить висновок про те, що основною причиною були політичні затримки, які тривали надто довго через питання, що можна надати нам, а що не можна, адже це може привести до ескалації. Аналітик додає, що ця ескалація існує лише в їхньому уявленні, оскільки на практиці Росія вже веде війну всіма доступними засобами, за винятком ядерної зброї.

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