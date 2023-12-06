У 'Нафтогазі' відповіли, що буде з цінами на газ цієї зими

В майбутньому зростання вартості газу в Україні є неминучим.

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Чи зростатимуть тарифи на газ цього опалювального сезону / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Впродовж цього опалювального сезону ціни на газ в Україні не зміняться. Проте у майбутньому підвищення цін на газ неминуче відбудеться. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільні. І "Нафтогаз" зі свого боку це підтверджує. Друге. Насправді реформа і запровадження ринку енергії в Україні є неминучим, це відбудеться рано чи пізно", - сказав Чернишов.

За словами голови НАК, для індустрії, її розвитку та стабільності важливо, щоб реформа ринку енергії відбулася якомога раніше. Однак, враховуючи ситуацію з війною та інші процеси, "Нафтогаз" має в першу чергу забезпечити захист споживачів.

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"Маємо враховувати і ситуацію з війною, і стабільність, і інші процеси. Безумовно, наші споживачі мають бути захищеними, і це наш головний пріоритет", - підкреслив він.

Чернишов також зазначив, що міжнародні партнери вказують на необхідність лібералізації цін на газ та електроенергію. Проте строки впровадження реформи будуть залежати від рішень української держави та фактичної ситуації у країні.

Оплата газопостачання в Україні

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на газ. За даними Мінекономіки, у листопаді 2023 року тарифи на газ підвищилися. Таким чином, вони продовжують четвертий місяць поспіль підніматися.

Також Україна планує введення нової квитанції за газ, яка буде третьою за рахунком. Ця платіжка включатиме витрати на утримання внутрішніх газових мереж, розповів портал "ГазПравда". Раніше ці витрати були включені в загальну плату за газ.

Крім цього, прес-служба "Нафтогаз України" оголосила про введення нової послуги для споживачів газу. Тепер українці можуть здійснювати оплату за газ через термінали "Ощадбанку", доступні близько у 2,5 тисячах місць по всій Україні.

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