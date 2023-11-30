Що робити, якщо помилково переплатили за газ: українцям розповіли порядок дій

У деяких випадках українські споживачі при оплаті газу не вказують номер особового рахунку, помиляються в цифрах або вносять чужий рахунок.

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Українцям розповіли, що робити, якщо пройшла помилкова оплата за газ / колаж: Главред, фото: УНІАН

У деяких випадках українські клієнти під час оплати газу помилково не вказують номер свого особового рахунку, помиляються в цифрах або вказують чужий рахунок. Але, як говориться в поясненні порталу "Газправда", клієнти все ж можуть повернути свої кошти, які були сплачені помилково.

Для цього достатньо написати заяву в довільній формі на повернення переплати. Але, до заяви необхідно прикріпити чітке фото чека з помилковою оплатою і передати їх.

Це можна зробити двома способами:

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електронною поштою client@gas.ua;

поштою за адресою: 25009, місто Кропивницький, одержувач ‒ ТОВ ГК "Нафтогаз України".

Крім того, платнику необхідно додати в пакет документів копію паспорта та ідентифікаційного коду. При цьому якщо кошти необхідно повернути на карту, відправте довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок – заяву про перенесення.

Скільки українці платять за газ

Єдиного тарифу на газ в Україні немає, так що кожен з постачальників "блакитного палива" виставляє власний. Розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, однак оскільки більшість жителів країни є клієнтами "Нафтогазу", то вони платять 7,96 грн.

Таким чином, при споживанні 9,9 кубічних метрів газу (соціальна норма на трьох людей ‒ при використанні газової плити) за листопад потрібно буде заплатити 78,8 грн. Однак слід враховувати, що додатково стягується плата за доставку газу – і в різних регіонах вона різна.

Поставки газу в Україні

Раніше у "Нафтогазі" розповіли, як не переплатити за зайві "куби" в квитанціях. Деяким приходять платіжки за газ із завищеними показаннями. Як кажуть у "Нафтогазі", клієнти не передають або невчасно передають дані з лічильників.

Також у "Нафтогазі" відповіли, чому доводиться переплачувати за газ. В Україні деякі споживачі платять за доставку газу більше, ніж могли б.

Нагадавши, у "Нафтогазі" розповіли, чи вистачить в Україні газу на опалювальний сезон-2023. В Україні достатньо запасів газу, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024. На сьогодні накопичено 15,75 млрд кубометрів газу, повідомили в компанії.

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