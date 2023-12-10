Росія накопичила ракети для знищення української енергосистеми - розвідка Британії

Бомбардувальники Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування.

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Росія готує масовану атаку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У Міноборони Британії заявили, що масована атака 8 грудня на Україну стала початком узгодженої кампанії Росії проти української енергосистеми.

У зведенні британської розвідки нагадали, що уночі 8 грудня 2023 року російські ВПС вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням свого парку важких бомбардувальників.

Бомбардувальники Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем. Ракетами, найімовірніше, були Х-101, Х-102. Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії, зауважили британські аналітики.

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"Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", - йдеться в огляді.

Однак, за першими повідомленнями, більшість цих ракет успішно перехопила українська протиповітряна оборона, зазначили аналітики, а пошкодження внаслідок атаки на цей час є мінімальними.

Удари по інфраструктурі України

Нагадаємо, що Росія розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні. Удари були завдані за допомогою Ту-95, які "фактично не розгорталися і не використовувалися протягом останніх кількох місяців".

РФ намагалася атакувати об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук заявила, що під час повітряної тривоги захисники неба знищили ворожі безпілотники.

У ЗСУ озвучили запаси ракет і дронів у Росії. Відомо, що на сьогодні Росія накопичила 870 ракет різних типів - це менше, ніж торік. Водночас росіяни здатні виробляти та отримувати від Ірану більше дронів, ніж раніше.

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