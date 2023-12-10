У Дніпрі спалили меморіал пам'яті жертв удару РФ по багатоповерхівці

Внаслідок удару Росії по багатоповерхівці загинуло 46 людей, сотні залишились без житла.

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РФ вдарила по житловому дому у Дніпрі / Колаж Главреда. Фото: Наше місто, ua.depositphoto.com, ДСНС

Невідомі вчинили наругу з імпровізованого меморіалу пам'яті загиблих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня 2023 року.

Інцидент стався вранці 10 грудня, пише місцеве видання "Наше місто". Повідомляється, що невідомі підпалили зупинку, куди небайдужі приносили квіти й іграшки на знак вшанування пам'яті жертв російської агресії.

У місті зупинку охрестили "місцем паломництва усіх, хто хотів висловити співчуття й підтримку сім'ям та близьким загиблих".

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Ракетний удар Росії по багатоповерхівці Дніпра 14 січня

Вдень 14 січня російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку Дніпра. Вибухом було зруйновано два дев'ятиповерхові під'їзди.

Унаслідок військового злочину РФ тоді загинуло 46 людей, ще 11 зникли безвісти, а близько 400 мешканців залишились без житла.

За даними Офісу Генерального прокурора, ракетна атака здійснювалась крилатими ракетами типу Х-22, які є вкрай неточними, але досить масивними, та можуть призвести до численних людських жертв.

У будинок влучила ракета того ж типу, якою 27 червня 2022 року росіяни знищили торговий центр у Кременчуці. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук тоді заявив, що ЗСУ на момент події не мала засобів для збиття таких ракет, і що протягом року повномасштабної війни з 210 запущених по Україні ракет Х-22 не було збито жодної.

Того дня РФ також атакувала критичну інфраструктуру Києва.

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