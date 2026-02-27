Україна зруйнувала систему наведення "Шахедів" з Білорусі: Флеш розкрив деталі

Україна змогла зруйнувати систему зв'язку, яка допомагала "Шахедам" залітати на північ України з Білорусі.

Покращилася обороноздатність Києва та центральної частини України

Система наведення "Шахедів" у Білорусі була для українських військових сюрпризом

Українські сили ліквідували сучасну систему зв'язку, яка використовувалася для управління російськими дронами-камікадзе типу Shahed 136 під час атак з північного напрямку з боку Білорусі. Про це міністр оборони Михайло Федоров повідомив на зустрічі з журналістами, пише "Українська правда".

За його словами, українським фахівцям вдалося вивести з ладу Mesh-мережу, яка застосовувалася для координації безпілотників.

"Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва і центральної частини України", - сказав він.

Зазначається, що Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу і як вона була організована.

У свою чергу радник міністра оборони, фахівець з радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") пояснив, що на території Білорусі було зафіксовано кілька точок зв'язку, які забезпечували управління дронами під час атак. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, мова йде про Mesh-радіомережу - систему, в якій кожен безпілотник оснащений радіомодемом, здатним не тільки приймати і передавати сигнал, але і ретранслювати його далі. Таким чином, всі дрони в повітрі утворюють єдину мережу.

Така архітектура робила систему стійкою: навіть якщо частина апаратів знищена, зв'язок зберігається за рахунок передачі сигналу через інші БПЛА.

Незважаючи на автономність мережі, для її функціонування необхідні стартові вузли - точки, через які сигнал управління по інтернет-каналах надходить до операторів.

За словами Бескрестнова, такі об'єкти доцільно розміщувати на високих щоглах (70-90 метрів) поблизу українського кордону і оснащувати потужними спрямованими антенами.

Українська радіорозвідка здатна фіксувати подібні джерела сигналу і визначати їх точне місцезнаходження.

"Те, що такі точки працювали з території Росії та окупованих регіонів, нікого не дивувало. Однак їх функціонування з території Білорусі стало сюрпризом", - зазначив він.

Він додав, що таких точок в Білорусі було виявлено кілька, і вони обслуговували "Шахеди" в різних частинах України.

"Наприклад, одна точка досягала сигналом аж до Києва, і розвідувальні БПЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки "Шахедів" на західну Україну. Зокрема на залізницю Київ-Ковель", - деталізував Флеш.

Про особу: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління і зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний і космічний зв'язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малого РЕБ і вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

