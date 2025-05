Україна запропонувала РФ умови припинення вогню: у NYT дізналися важливі деталі

Головне:

Стали відомі подробиці про документ, який міністр оборони України і глава української делегації на переговорах з росіянами Рустем Умеров передав РФ.

Зокрема, українська пропозиція містить пункти про припинення вогню не тільки на суходолі, а й на морі та в повітрі, йдеться в матеріалі The New York Times.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності заявив, що документ також передбачає моніторинг з боку міжнародних партнерів.

Інші українські чиновники, пише видання, вважають, що РФ може влаштувати "засідку" - запропонувати у своєму "меморандумі" умови, неприйнятні для Києва.

Йдеться, зокрема, про ймовірну вимогу "відвести війська з підконтрольних територій".

В Україні побоюються, що РФ спробує звинуватити Київ у зриві переговорів, якщо та відмовиться прийняти невигідні умови.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.