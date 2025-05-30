Україна запропонувала РФ умови припинення вогню: у NYT дізналися важливі деталі

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- Українська пропозиція містить пункти про припинення вогню
- РФ може запропонувати умови, неприйнятні для Києва
Стали відомі подробиці про документ, який міністр оборони України і глава української делегації на переговорах з росіянами Рустем Умеров передав РФ.
Зокрема, українська пропозиція містить пункти про припинення вогню не тільки на суходолі, а й на морі та в повітрі, йдеться в матеріалі The New York Times.
Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності заявив, що документ також передбачає моніторинг з боку міжнародних партнерів.
Інші українські чиновники, пише видання, вважають, що РФ може влаштувати "засідку" - запропонувати у своєму "меморандумі" умови, неприйнятні для Києва.
Йдеться, зокрема, про ймовірну вимогу "відвести війська з підконтрольних територій".
В Україні побоюються, що РФ спробує звинуватити Київ у зриві переговорів, якщо та відмовиться прийняти невигідні умови.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою
Раніше Фрідріх Мерц дав тривожний прогноз щодо термінів припинення вогню. У конфлікті між Росією та Україною не варто плекати ілюзій, вважає канцлер ФРН.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.
Як писав Главред, раніше президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ. Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.
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