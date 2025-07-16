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"Виявили новоутворення": міс Україна Всесвіт-2021 потрапила до лікарні

Анна Підгорна
16 липня 2025, 02:10
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Вже не вперше Анні Неплях доводиться боротися за своє здоров'я.
Анна Неплях
Анна Неплях зараз - у моделі знайшли новоутворення / колаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Коротко:

  • Анні Неплях зробили операцію
  • Модель розповіла про проблеми зі здоров'ям

Міс Україна Всесвіт-2021, учасниця 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", модель і блогерка Анна Неплях перенесла операцію. Про це вона повідомила у своєму блозі в Instagram.

У 2020 році в неї виявили новоутворення в гайморовій пазусі. Його видалили, після чого Анна регулярно обстежувалася в лікарів і була задоволена своїм здоров'ям. Однак проблема повернулася - 15 липня їй знову довелося лягти під ніж хірурга через ще одне новоутворення, тепер в іншому місці.

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Перед операцією Неплях була налаштована оптимістично, і прийняла її, як новий виклик, подолання якого підготує її до майбутніх звершень. Модель наголосила на важливості турботи про себе, і пообіцяла, що скоро відновиться.

"Можна сказати, що раз в пятілєтку мене скошує здоровʼя, відбувається жорстка переоцінка цінностей і свого шляху, а далі лише скажені взлети. Саме на це я сподіваюсь… В житті очікується квантовий скачок і я до нього, ой як готова. Цінуйте життя, перевіряйте ваше здоровʼя, чистіть тіло і думки, любіть Україну і не [любіть] собі мозок. Скоро відновлюся і буду з вами", - написала Анна Неплях.

Анна Неплях
Анна Неплях зараз - у моделі знайшли новоутворення / instagram.com/neplyah
Анна Неплях
Анна Неплях зараз - у моделі знайшли новоутворення / instagram.com/neplyah
Анна Неплях
Анна Неплях зараз - у моделі знайшли новоутворення / instagram.com/neplyah

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Про персону: Анна Неплях

Анна Неплях - українська модель, блогерка. Представляла Україну на конкурсах "Міс Інтерконтиненталь-2017" і "Міс Всесвіт-2021". Учасниця шоу "Холостяк-10".

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