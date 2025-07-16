Patriot уже в дорозі: союзники почали відвантаження ракет для України

Усі витрати на себе взяли країни НАТО і Євросоюз, повідомив Дональд Трамп.

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Трамп заявив, що зброя вже відправляється в Україну / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Головні тези Трампа:

Перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам

НАТО та ЄС оплатять витрати Америці

США не втручатимуться безпосередньо в бойові дії в Україні

Україна скоро отримає ракети Patriot, обіцяні президентом США Дональдом Трампом. Їх уже відвантажують союзникам. При цьому Сполучені Штати не зазнаватимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли країни НАТО та Євросоюз.

15 липня на авіабазі Ендрюс Дональд Трамп відповів на запитання журналістів і заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже вирушили до європейських союзників, пише Reuters.

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"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І у всіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", - заявив глава Білого дому.

Трамп підкреслив, що Штатам більше не доведеться інвестувати.

"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", - сказав він.

Трамп уточнив, що деяке озброєння постачається з Німеччини, яка згодом має поповнити свої запаси.

Дивіться відео - Трамп розповів про постачання Patriot в Україну:

Також Трамп заявив, що Америка не втручатиметься безпосередньо в бойові дії в Україні. Президент додав, що завдяки цьому "вдається щотижня рятувати тисячі життів" - йдеться про солдатів обох сторін конфлікту.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про суттєве переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Йдеться про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.

Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО: США не оплачують безпосередньо, а передають систему, яку європейці оплатять.

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом кількох місяців.

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