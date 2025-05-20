Трамп не виключив нарощування поставок Україні та розповів про "червоні лінії"

Дональд Трамп підкреслив, що розглядає різні варіанти, включно зі збільшенням поставок озброєння Україні.

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Дональд Трамп розповів про результати переговорів із Володимиром Путіним / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

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Трамп сказав, що, на його думку, Путін "хоче миру"

Трамп також підкреслив, що розглядає різні варіанти

Президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу".

Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною, повідомляє Fox News.

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У відповідь на запитання журналістів Трамп сказав, що, на його думку, Путін "хоче миру" в Україні. На запитання про довіру до російського президента Трамп також дав позитивну відповідь.

Він додав, що якщо не вдасться домогтися істотного прогресу в українському питанні, США можуть передати провідну роль у врегулюванні конфлікту європейським країнам. На думку Трампа, спочатку українська криза мала розглядатися як зона відповідальності Європи, а не США.

Водночас Трамп також наголосив, що розглядає різні варіанти, включно зі збільшенням постачань озброєння Україні, проте все ж сподівається на можливість досягнення мирної угоди.

Він додав, що у нього є "червона лінія", коли він припинить чинити тиск для припинення війни, проте відмовився озвучити подробиці.

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Раніше Зеленський зробив гучну заяву після переговорів із Трампом. Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп поговорив із Зеленським. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа.

Як повідомляв Главред, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів вимагає певної роботи, переконаний Рубіо.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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